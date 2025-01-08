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Архангельский "Арбат" убирает машина-"ледокол"

Мягкая погода позволяет провести работы по освобождению прогулочных территорий от снежного наката и льда.

Сегодня муниципальное предприятие «Городское благоустройство» направило мини-погрузчик со скалывателем льда на Чумбаровку.

- С помощью острого диска спецтехника убирает плотный снег и наледь без повреждения плитки. Такая технология успешно применяется уже четвертый год, - отметил глав Архангельска Дмитрий Морев.

Кроме скола льда организован вывоз снега. Ежедневно техника и дворники муниципального предприятия активно очищают нижнюю набережную, проспект Чумбарова-Лучинского, площадь Ленина, Красную пристань и часть скверов и аллей, которые созданы по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Содержание территорий, которые обслуживает МУП, выполняется на хорошем уровне.

Машина-«ледокол» есть и у Мезенского дорожного управления. Сейчас подрядчик использует ее для освобождения тротуаров в Октябрьском округе.


11 февраль 13:40 | : Экономика

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