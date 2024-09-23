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"Аэропорт Архангельск" наладил отправку экспресс-грузов и почты в Беларусь

АО «Аэропорт Архангельск» информирует о возможности организации экспресс-отправки груза и почты из Архангельска – в Минск и обратно прямыми рейсами - каждое воскресенье.

 Доставка груза авиатранспортом — самый оптимальный вариант, когда важна скорость перемещения на большие расстояния.

 Подробную информацию по тарифам и условиям отправки можно получить в Агентстве по продаже и бронированию авиаперевозок АО «Аэропорт Архангельск».

 Оформление груза и почты осуществляется в Авиакассе АО "Аэропорт Архангельск" в Павильоне №3, здание аэровокзала. Служба отправки работает без выходных.

15 октябрь 12:13 | : Экономика

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