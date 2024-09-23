"Аэропорт Архангельск" наладил отправку экспресс-грузов и почты в Беларусь

АО «Аэропорт Архангельск» информирует о возможности организации экспресс-отправки груза и почты из Архангельска – в Минск и обратно прямыми рейсами - каждое воскресенье.



Доставка груза авиатранспортом — самый оптимальный вариант, когда важна скорость перемещения на большие расстояния.



Подробную информацию по тарифам и условиям отправки можно получить в Агентстве по продаже и бронированию авиаперевозок АО «Аэропорт Архангельск».



Оформление груза и почты осуществляется в Авиакассе АО "Аэропорт Архангельск" в Павильоне №3, здание аэровокзала. Служба отправки работает без выходных.

