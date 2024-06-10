Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"РВК-Архангельск" приступил к ликвидации разрытий на местах ремонта

Архангельский водоканал продолжает благоустройство на участках, где проводились ремонты водопроводных и канализационных сетей. На восстановлении городских территорий работают не только специализированные бригады РВК - Архангельск, но и подрядные организаций. 

 Один из важнейших участков города, где сейчас заканчиваются масштабные работы по строительству кольцевого водовода, - улица Комсомольская и ее пересечение с Набережной. Окончание работ, связанные именно с окончанием строительства крупнейшей водопроводной ветки города, намечено на октябрь 2024 года. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, изначально было принято решение выполнить там временное благоустройство. Сейчас сроки по комплексному восстановлению скорректированы – до конца августа подрядная организация полностью благоустроит территорию, восстановит пешеходную зону, сгладит места примыкания тротуара. 

 «Качество восстановительных работ для нас в приоритете. Благоустройство территорий идет непрерывно. Особое внимание уделяем крупных магистралях, территориям рядом у школ, больниц и поликлиник, зон отдыха горожан. Все объекты на ежедневном контроле. Городские дворы, отмостки, бордюры и тротуарные дорожки будут восстановлены в полном объеме и качественно», — отметил главный инженер РВК - Архангельск Дмитрий Черкашин.

По состоянию на 13 августа благоустройство уже восстановлено по 420 адресам. Работы ведутся во всех районах города: подрядные организации и бригады РВК - Архангельск восстанавливают основание дорог и тротуаров, укладывают асфальт и плитку, приводят в порядок газоны.

 

13 август 17:52 | : Экономика

Главные новости


Город как на ладони. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как отремонтировать дорогу в СНТ. Фельетон

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (131)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20