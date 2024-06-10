"РВК-Архангельск" приступил к ликвидации разрытий на местах ремонта

Архангельский водоканал продолжает благоустройство на участках, где проводились ремонты водопроводных и канализационных сетей. На восстановлении городских территорий работают не только специализированные бригады РВК - Архангельск, но и подрядные организаций.

Один из важнейших участков города, где сейчас заканчиваются масштабные работы по строительству кольцевого водовода, - улица Комсомольская и ее пересечение с Набережной. Окончание работ, связанные именно с окончанием строительства крупнейшей водопроводной ветки города, намечено на октябрь 2024 года. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, изначально было принято решение выполнить там временное благоустройство. Сейчас сроки по комплексному восстановлению скорректированы – до конца августа подрядная организация полностью благоустроит территорию, восстановит пешеходную зону, сгладит места примыкания тротуара.

«Качество восстановительных работ для нас в приоритете. Благоустройство территорий идет непрерывно. Особое внимание уделяем крупных магистралях, территориям рядом у школ, больниц и поликлиник, зон отдыха горожан. Все объекты на ежедневном контроле. Городские дворы, отмостки, бордюры и тротуарные дорожки будут восстановлены в полном объеме и качественно», — отметил главный инженер РВК - Архангельск Дмитрий Черкашин.

По состоянию на 13 августа благоустройство уже восстановлено по 420 адресам. Работы ведутся во всех районах города: подрядные организации и бригады РВК - Архангельск восстанавливают основание дорог и тротуаров, укладывают асфальт и плитку, приводят в порядок газоны.