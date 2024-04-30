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Сотрудники РВК-Архангельск посадят кусты сирени на Ленинградском проспекте

На карте масштабного проекта «Сад памяти–2024» появилась новая точка - Архангельск. Инициатором проведения акции в городе стала компания РВК-Архангельск. 30 мая в 13 часов ее сотрудники высадят кусты сирени вдоль Ленинградского проспекта в районе улицы Ильинской. Уже сегодня бригада по благоустройству цеха строительства сетей подготавливает место посадки: сделаны лунки и подвезен плодородный грунт.

 «В апреле мы обратились к администрации города с просьбой согласовать нам место для высадки саженцев. Сразу решили, что это будет сирень – один из самых красивых и любимых горожанами кустарников. Для нас честь участвовать в теперь уже международной акции «Сад памяти», ведь у каждого из нас есть те, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны. Каждое дерево, каждый кустарник  - это память о подвиге нашего народа и цене, которой нам досталась Победа», - рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

 Международная акция «Сад памяти» стартовала в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны: 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Сегодня акция охватывает все регионы России и более чем 50 стран мира. 

 «Сад памяти» в 2020 году поддержал и Президент РФ Владимир Путин высадкой у Ржевского мемориала Советскому солдату. Главой государства акция объявлена ежегодной. Организаторами акции выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». 


29 май 12:38 | : Экономика

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