"ЭкоИнтегратор" проигрывает арбитражные суды. Советы юриста

Постановлением апелляционного суда от 25 октября 2023 года отменено решение Арбитражного суда Архангельской области о взыскании с СНТ «Мечта» в пользу ООО «ЭкоИнтегратор» задолженности за вывоз ТКО и принято новое решение об отказе в удовлетворении требований в полном объёме. https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2ef2c08c-46db-4380..



3 АПРЕЛЯ 2024 г. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО "Экоинтегратор" на апелляционное Постановление от 25 октября 2023, что означает окончательную победу СНТ «Мечта» в споре с региональным оператором о взыскании несуществующей задолженности.



Я ранее писал, что решением Архангельского областного суда от 23.01.2024 по делу 3а-4/2024 удовлетворен административный иск ООО "Всё для офиса" о признании недействующим со дня принятия норматива накопления ТКО для "Организации торговли, в том числе супермаркеты, рынки, магазины", в размере 0,31 куб.м. на 1 кв. метр площади, действующий с 01.01.2020 по 27.03.2022 г. https://oblsud--arh.sudrf.ru/modules.php?name=sud_del..



Указанное решение вступило в законную силу 07 МАРТА 2024 года!



Эта информация полезна тем организациям и индивидуальным предпринимателем, которые реализуют промышленные товары (не продукты), и которые оплачивали услуги регионального оператора в период с 01.01.2020 по 24.03.2022 г. или с которых была взыскана задолженность за этот же период на основании судебного решения.



В первом случае можно требовать от ООО «Экоинтегратор» перерасчёт платы, в том числе в судебном порядке, во-втором – обратиться в Арбитражный суд с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам, вступившего в законную силу судебного решения.



ВАЖНО – сумма может быть снижена в 3-4 раза, но сроки обращения ограничены Арбитражным процессуальным Кодексом РФ!



Организациям и индивидуальным предпринимателям готов оказать помощь в возвращении честно заработанных и нечестно отъёмных денежных средств. Спрашивайте, пишите в личном сообщении.

Денис Большаков, юрист