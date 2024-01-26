"Звездочка" готовит новые кадры

В Центре судоремонта «Звёздочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ начинают работу тренеры производственной системы - наставники из числа работников верфи, прошедших обучение основам бережливого производства на «Фабрике процессов».Стартовал II этап обучения персонала.

Тренеры - это руководители от заместителей начальников цехов и начальников производственных участков до инженеров по организации обучения, которые передадут полученные знания по оптимизации производственного процесса и сокращения издержек рабочим для использования в повседневной деятельности. В этом году углубленные навыки будут касаться только системы 5 С.

С помощью тренеров рабочие научатся самостоятельно выявлять и устранять потери, более рационально использовать время, совершенствовать логистику и решать другие производственные проблемы.

Центр судоремонта «Звёздочка» стал участником программы обучения работников основам бережливого производства в рамках производственной системы ОСК в 2018 году. Первыми «курсантами» стали руководители цехов и подразделений, а с 2019 года - инженерно-технические работники верфи.

Первоначально они обучались в профильных центрах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а с 2021 года на «Фабрике процессов» - учебно-имитационных площадках на базе филиала САФУ в Северодвинске и на базе инновационного центра агентства регионального развития в Архангельске. Всего обучение основам бережливого производства прошло более 3,5 тысяч работников «Звёздочки».

Северодвинская «Фабрика процессов» была организована при участии АО «ЦС «Звёздочка», АО «ПО «Севмаш», АО «СПО «Арктика» и НИПТБ «Онега», которые при разработке методики обучения учли специфику оборонных предприятий города.

Отметим, повышение производительности труда – это одна из ключевых, критически важных задач, поставленных Президентом России перед отечественной промышленностью. Об этом глава государства заявил 29 февраля во время оглашения Послания Федеральному Собранию.