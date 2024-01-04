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Кто не успел, тот опоздал. РВК-Архангельск завершил «водную амнистию»

28 жителей города воспользовались  «водной амнистией», чтобы узаконить  подключения своих домов и производственных объектов к сетям РВК-Архангельск. В основном это владельцы частных домов и юридические лица. Амнистия была объявлена компанией  в начале февраля. В течение месяца архангелогородцы могли легально заключить  договор о технологическом присоединении к сетям водоснабжения и стать абонентами на законных основаниях. 

Среди потребителей, решивших узаконить подключения, есть и жильцы многоквартирного дома на Левом берегу. Дом изначально не был подключен к центральному водоснабжению – жители своими силами произвели незаконное подключение от водоразборной колонки, сделали в своих квартирах душевые кабины, поставили стиральные и посудомоечные машины, в то время как оплачивали лишь положенные им литры воды с колонки. Таких домов в Архангельске – несколько, но узаконить водопотребление решились пока не все.

«Мы хотим, чтобы было честно», - так говорили люди, обратившиеся к нам по водной амнистии. Все они пришли в офис компании с желанием узаконить потребление воды, чтобы в дальнейшем соблюдать действующее законодательство. Мы были рады всем горожанам, ведь для нас каждый узаконенный абонент – это снижение объемов потери воды для предприятия», - рассказала инспектор Инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск Ирина Монашенко.

Во время легализации подключения к сетям важно не только написать  заявление,  собрать  все документы, но и заключить договор о техприсоединении. Если этого не сделать – последует штраф. По словам Ирины Монашенко, такие прецеденты после прошлых «водных амнистий» уже были – в инспекции водных ресурсов составлен список потребителей, пожелавших быть амнистированными, но так и не заключивших договор. В ближайшее время, как только погода позволит обследовать колодцы, инспекторы РВК-Архангельск выйдут по этим адресам для освидетельствования самовольных присоединений к сетям и составления актов. 

«Наша компания открыта для решения любых вопросов. Накопили задолженность — давайте заключать соглашение. Необходимо технологическое присоединение — каждый случай будем рассматривать индивидуально. Незаконный абонент — приходите, поможем легализоваться», - отметил коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков. 

05 март 10:51 | : Экономика

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