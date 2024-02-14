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В Архангельске разбирают на дрова опасный дом

Первым тревогу по поводу разваливающегося дома по улице Калинина, 18 (поселок 3-го лесозавода) забил региональный Народный фронт.

«Брошенный дом давно облюбовали асоциальные группы граждан, обитающие в квартирах без окон и дверей. А с недавних пор его заприметила и поселковая молодежь, сделав укромным местом для подростковых тусовок. Не исключено, что с распитием спиртного. Мы обратились в администрацию округа Майская горка с требованием закрыть доступ в развалюху!».

И были услышаны - опасное пристанище на пути в школу № 95 дождалась своего часа: подрядчик огородил развалюху и начал разборку её крыши. Причем из городского бюджета на это не будет истрачено ни копейки. Администрация Архангельска договорилась с исполнителем работ, что останки деревянного дома последним будут пущены на дрова и, тем самым, возмещены расходы.

18 февраль 11:00 | : Экономика

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