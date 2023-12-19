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В Архангельской области развивается гибридный формат работы

Служба исследований hh.ru совместно с аналитиками компании «Яков и партнеры» выяснила, какие основные тренды будут определять рынок труда Архангельской области до 2030 года.

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда в России до 2030 г. по мнению работников и соискателей.

Расскажем об одном из трёх трендов, которые будут определять рынок труда в ближайшие семь лет – гибридный формат работы с возможностью удаленки. 

На данный момент в гибридном формате (с возможностью удаленной работы) в Архангельской области уже работают треть опрошенных (36%). В разрезе профсфер в гибридном формате уже сейчас трудятся большинство представителей компаний из таких сфер, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, а также информационные технологии, системная интеграция, интернет. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, 88% респондентов отметили, что знают менее чем о 10% коллег, работающих по такой схеме.

При этом в планах на 2023 года свыше трети респондентов (39%) в Архангельской области ожидают увеличения доли сотрудников, работающих в гибридном формате. А каждый второй респондент (55%) считает, что гибридный формат с возможностью работать удаленно, положительно сказывается на эффективности сотрудников. В рост эффективности больше всего верят сотрудники маркетинговых подразделений (66%), а также сотрудники подразделений продаж и обслуживания (65%). 

«Постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости, дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью. Более трети респондентов считают, что доля сотрудников, работающих в гибридном формате, увеличится к 2030 г., а 50% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию»,  подчеркивает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

(фото с https://leader-id.ru/en/events/221084 

29 январь 08:21 | : Экономика

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