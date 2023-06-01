Половина архангельских родителей считают удаленку полезной для воспитания детей

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько успешно жителям из регионов СЗФО удается совмещать семейную жизнь и родительство с работой.

33% трудоустроенных жителей Поморья (или каждый третий опрошенный), у которых есть дети, признались, что уход за ними в будни обычно занимает не более двух часов, еще у 19% - до шести часов. 8% опрошенных обычно занимаются детьми более 7 часов в день. Еще 10% родителей не занимаются уходом за детьми (чаще всего это мужчины). От случая к случаю занимаются воспитанием детей в рабочее время еще 16% местных респондентов. В целом трудящиеся региона удовлетворены возможностью уделять детям достаточное количество времени всего на 5,1 балла из 10, это самый низкий показатель по стране.

При этом 47% опрошенных уверены, что наиболее оптимальный формат занятости для совмещения работы и родительства – это дистанционный формат с гибким графиком: когда есть возможность самостоятельно регулировать время начала, перерывов и окончания работы. Еще 44% респондентов считают, что для воспитания подрастающего поколения вполне может подойти гибридный формат с гибким графиком: частично дистанционно, частично на территории работодателя, когда работник может согласовать время присутствия на работе. Каждый пятый (20%) согласились бы на офлайн-работу на территории работодателя с гибким графиком, который можно регулировать самостоятельно.

Интересно, что 10% местных респондентов считают, что индивидуальное предпринимательство вполне помогает в воспитании детей, еще 5% же выбрали профессию блогера как хорошую альтернативу.

При этом чтобы стать более благополучным родителем, 55% трудоустроенных местных жителей с детьми считают, что им необходимо перейти на гибридный формат работы, 21% - на дистанционный. 12% полагают, что им помогла бы работа в офисе (на предприятии).

Кроме того, 30% местных опрошенных считают, что стать лучшими родителями они смогут, если у них сократиться продолжительность рабочего дня, 15% уверены, что им поможет в воспитании детей сокращение рабочей недели. Ещё каждый пятый (21%) винит в огрехах родительства сверхурочную работу и считает, что сокращение переработок улучшит их отношения с детьми и воспитательный процесс. А 19% придерживаются мнения, что исправить ситуацию с заботой о детях поможет только смена профессии. В то же время 30% опрошенных (или каждый третий в регионе) считают, что менять ничего не надо и они и так хорошие родители.

(фото с https://m.fotostrana.ru/public/post/236227/331189627/)