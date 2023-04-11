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В Коряжме установлены новые бункеры для сбора КГО

8 новых бункеров для накопления крупногабаритных отходов были установлены регоператором «ЭкоИнтегратор» в городе Коряжма по адресам: ул. Архангельская 19, ул. им. М.Х. Сафьяна 2А, ул. Советская 13Б, у ГСК по ул. Архангельской и ул. Лесной.

 Они установлены временно - до момента оборудования специальных площадок для накопления КГО согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

 Обращаем ваше внимание на важность использования бункеров для КГО по назначению – они предназначены для мебели, бытовой техники и отходов от текущего ремонта жилых помещений. Небольшие пакеты с бытовым мусором, автомобильные покрышки и строительный мусор НЕ подходят для складирования в емкости. Попадание пищевых отходов в бункеры недопустимо, поскольку сроки вывоза отличаются от сроков вывоза пластиковых и металлических контейнеров для ТКО – органические отходы гниют и разлагаются, вызывая неприятные запахи и сопутствующие негативные последствия.

08 июнь 11:07 | : Экономика

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