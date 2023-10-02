В Архангельске новые участки кольцевого водовода прошли испытание на прочность

Пневматические испытания участка кольцевого водовода, смонтированного на Смольном буяне, прошли успешно. Акт о проведении испытаний подписал инженер отдела строительного контроля РВК-Архангельск Алексей Тришин. Ранее эта процедура была проведена на участке по ул. Комсомольской.

На этапе испытаний контролируется прочность и герметичность трубопроводов, которые находятся под повышенным давлением. Для проведения испытания к трубопроводу подключают передвижные воздушные компрессоры, которые заполняют трубы сжатым воздухом. Сегодня трубопровод диаметром 630 мм испытывался под давлением в 6 атмосфер.

«Основной показатель работы трубопровода - его герметичность. Пневматика на каждом этапе исключает заводской брак и является обязательной частью производственного цикла. Могу с уверенностью сказать: все участки кольцевого водопровода успешно прошли испытания на прочность», - рассказал Алексей Тришин.

Труба подвергается испытаниям трижды: на заводе, до этапа укладки под землю и после. Но, как говорит производитель работ Геннадий Плотников, крайне редко бывает, что встречается заводской брак или повреждение в процессе строительства трубопровода методом горизонтально-направленного бурения. Такое случается, если под землей оказалось препятствие. Например, в виде старой железобетонной сваи. Или аэродромных плит, которые периодически встречаются в архангельских грунтах: из-за заболоченности много лет назад фрагменты плит использовали для утрамбовки грунта.

«Мы сами заинтересованы в проверке герметичности и прочности проложенных труб, - рассказывает Геннадий Плотников. – Пневмоиспытание выявляет дефекты. Если его не сделать, в дальнейшем нет гарантии, что трубопровод не будет пропускать воздух. На наших трубах повреждений не выявлялось ни разу. Если все же труба окажется поврежденной, участок демонтируют и заменят на новый».

Общая протяженность кольцевого водовода, задача которого стать «дублером» основной водной магистрали диаметром 1000 мм, составляет 5,7 км. Строителям осталось положить два участка общей протяженностью один километр. Планируемый срок завершения работ – конец декабря 2023 года.