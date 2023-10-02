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Большинство жителей Поморья тратит основную часть зарплаты на еду

53% опрошенных жителей Архангельской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды. Кстати, это на 6% больше, чем в среднем по РФ. В разрезе профессий большую часть зарплаты на еду чаще всего расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56%), а реже всего – из сферы «Розничная торговля» (30%). 

На втором месте куда чаще всего уходит зарплата местных жителей – ипотека или аренда жилья, так ответили 41%. Такие расходы наиболее свойственны работникам транспортно-логистической сферы, а также сотрудникам безопасности (по 25% в каждой сфере). 

На коммунальные платежи уходит большая часть зарплаты еще у 31% опрошенных. Еще 25% - тратят кровные на выплату кредитов (не ипотечных), 14% - на детей, еще 10% - на транспорт и/или автомобиль, 6% - на лечение и лекарства, 5% - на одежду и обувь, на образование (3%), а также связь, телевидение и интернет (4%). 

Напомним, другое исследование hh.ru показало, что 83% опрошенных не довольны своей зарплатой в 2023 году. По сравнению с 2021 доля людей, которым не хватает зарплаты, выросла на 19%. 

На фоне такой ситуации, а также параллельно развивающейся борьбе за дефицитные кадры, работодатели, ради удержания текущих и привлечения новых кадров, стараются повышать зарплаты сотрудникам. Так, согласно данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», до конца 2023 года планируют пересмотреть зарплату своих сотрудников в сторону увеличения 23% компаний. Увеличение планируется в среднем на 6% к текущей зарплате. То есть средняя зарплата местного жителя, которая сейчас составляет порядка 44,9 тыс. рублей до конца года может вырасти в среднем до 47,6 тыс. рублей.  

Отметим, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%), а на обучение – «Искусство, развлечения, массмедиа» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%). 

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

(фото с https://iuldash.ru

20 ноябрь 08:30 | : Экономика

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