В Архангельской области экономика вышла на праздничный уровень

Аналитики hh.ru выяснили, что местный бизнес в преддверии новогодних праздников стал расширяют свои коллективы за счёт комплектовщиков товаров и сборщиков онлайн-заказов.

Спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% - компаниям требуется более 52 000 работников к праздникам. В Архангельской области ситуация похожая: за последние 30 дней местный бизнес разместил более 110 новых вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. Это на 183% больше, чем в сентябре.

По спросу на данных специалистов Архангельская область занимает седьмое место по СЗФО, его обогнали Псковская область (чуть более 120 вакансий), Новгородская область (почти 150 вакансий за месяц), Калининградская область (около 180 вакансий).

В преддверии зимних каникул у данных специалистов повысилась и зарплата. Так, зарплатная вилка на рынке труда Архангельской области для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас от 41 379 до 101 149 рублей. Это на 3400 – 9 200 рублей больше, чем в начале года, когда зарплатная вилка была от 37 983 до 91 954.

«Комплектовщики трудятся на складах вместе с кладовщиками и грузчиками, подбирая продукцию по заказу покупателя. Зачастую они объединяют со своей работой обязательства грузчика или кладовщика. Работа комплектовщика требует компетенции и быстроты. Для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада. Поэтому серьёзных требований у работодателей нет к соискателям на позиции сортировщиков и комплектовщиков товаров, но при этом доход (особенно в предновогоднее время) может в разы превысить среднемесячный доход в регионе и принести работнику до 90 000 рублей в месяц», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Между тем некоторые вакансии упаковщиков и комплектовщиков демонстрируют зарплату выше той, что сейчас могут предлагать, например, топ-менеджеры, средняя зарплата которых сейчас в Архангельской области на уровне 77 300 рублей:

Комплектовщик, до 200 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/89155510

Кладовщик-комплектовщик, от 148 200 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84051228, вахта в Москву

Комплектовщик на склад, до 146 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/86010136, вахта в Москву

Сборщик интернет-заказов, до 112 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88914497

Сборщик заказов, от 175 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/89364849, вахта в Москву

(фото с https://kazanexpress.ru