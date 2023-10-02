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"Красная кузница" наращивает темпы строительства пассажирских судов

СРЗ «Красная Кузница» - архангельский филиал АО «ЦС «Звёздочки» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ ведет подготовку к началу формирования корпуса третьего судна проекта РЕГК.126.

Изготовлены секции переборок и палуб, загнуты скуловые листы обшивки. После ремонта конструкций постели (специальная конструкция для сборки и сварки секций корпуса), из которой в конце октября на стапель был переведён корпус второго судна, начнется сборка третьего.

Корпуса двух пассажирских первых судов (всего в серии их будет четыре) установлены на стапелях блока цехов предприятия. Корпус первенца полностью сформирован, смонтированы внутренние выгородки и бортовые секции надстройки. Изготовлены и смонтированы фундаменты под оборудование. Ведется загрузка и монтаж оборудования и арматуры.

На корпусе второго судна производится обварка наружной обшивки, ведется стыковка носового и кормового блоков, изготавливаются фундаменты под монтаж оборудования. Параллельно изготавливаются системы трубопроводов обоих судов, детали валопроводов и рулевых устройств.

Закладка первого судна проекта РЕГК.126 состоялась 29 июня 2022 года - в День кораблестроителя. Три «пассажира» предназначены для комфортного и безопасного сообщения жителей островных территорий Архангельска (по 100 мест), один для левобережья Онеги (65 мест).

Заказчиками выступили АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба». При разработке проекта были учтены современные требования комфорта и безопасности, а также климатические особенности региона.

Средства на строительство выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», а финансирование осуществляется в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России.

13 ноябрь 09:58 | : Экономика

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