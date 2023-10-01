Почти 70% архангелогородцев работают в праздничные дни

Совместное исследование Группы Ренессанс страхование и hh.ru показало, что по мнению каждого третьего опрошенного из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Это происходит из-за сжатых дедлайнов, излишней расслабленности коллег и сокращения отчетного периода. По данным крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), чаще всего людей заставляют понервничать ноябрьские и новогодние праздники, так как их даты приходятся на время закрытия рабочих периодов и проектов.

Согласно опросу, более половины работников (69%) из Архангельской области не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них (33%) утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, ещё каждый шестой (14%) идет на это ради дополнительного заработка. Ещё 11% остаются на связи с клиентами, если у тех в этот день нет выходного.

Треть (33%) респондентов отмечает, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка и люди уже сейчас начали морально готовится к ноябрьским праздникам. Увеличение количества задач и резкое изменение сроков люди начинают замечать еще за неделю или непосредственно перед официальным выходным (27%). Из-за этого ухудшается состояние здоровья: 49% чувствуют переутомление, 22% жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 21% — на проблемы со сном.

«По данным Группы Ренессанс страхование за семь месяцев 2023 года количество обращений за телемедицинской консультацией неврологов, в рамках программ добровольного медицинского страхования, выросло почти на 18,3%, а психологов - на 57%. Уже сейчас можно увидеть рост обращений за консультацией именно в периоды гендерных праздников (рост с февраля по март на 9%) и майских (+10% с апреля по май). Такую статистику можно объяснить не только стрессом до праздников и попыткой его снизить, но и популяризацией самой возможности обращения за консультацией у психолога» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Как местные жители хотели бы изменить время праздников?

Почти каждый второй (46%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 19% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 10% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (9%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 7% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса опрошенные считают новогодние (19%), а именно первую неделю января, а также майские (9%) и ноябрьские праздники (9%). Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 36%, а 32% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.

(фото с https://mykaleidoscope.ru/x/otkrytki-i-pozdravlenija/24073-otkrytki-posle-novogo-goda-62-foto.html)