Жители Архангельской области жалуются на нехватку выходных дней

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила жителей Архангельской области и составила рейтинг дат и праздников, которые по мнению жителей региона следует объявить официальными выходными днями.

Однозначными лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря – отдыхать в последний день года мечтают 73% опрошенных местных жителей (причем чаще всего эту даты выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам). Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом.

Также 46% респондентов полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников – эта идея особенно популярна среди маркетологов, ИТ-специалистов и строителей. 32% уверены, что выходной нужен в День знаний, 1 сентября (чаще всех за это выступают высший менеджмент и специалисты по закупкам).

25% жителей региона сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер, такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей. Также в топ самых желанных выходных вошел День защиты детей (1 июня) – его выбрали 17% опрошенных.

Замыкает рейтинг дат, в которые местные жители хотели бы отдыхать, День русского языка (6 июня), День смеха (1 апреля) и День местного самоуправления (21 апреля).

Любопытно, что женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным Старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодежи.