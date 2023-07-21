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Жители Архангельской области отличаются нетерпеливостью в поисках работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Архангельской области и выяснила, как быстро они хотят, чтобы им отвечали потенциальные работодатели на их резюме, прежде чем люди потеряют интерес к вакансии, на которую откликнулись. Оказалось, что каждый третий опрошенный в регионе хочет, чтобы работодатель ответил ему в ближайшие три дня после отклика. 

40% соискателей из Архангельской области потеряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в течение первых трёх дней с момента отклика. Это достаточной высокий показатель: в среднем по России не более трех дней готовы ждать 39% опрошенных. 

Еще по региону: 4-5 дней ждут ответ, а потом переходят к новому поиску работы 21% респондентов. В сумме до 2 недель ждут, а потом не интересуются компанией 30% опрошенных. А от 3 недель и чуть более месяца терпеливо ждут ответ от эйчара лишь 2% местных соискателей. В целом по стране таких чуть больше – 5%. Остальные затруднились ответить. 

Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше 3 дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%). 

Кроме того, 2 из 3 соискателей заявляют, что работодатель должен ответить в течение 3 дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании. Наибольшая доля тех, кто изменит свое отношение к компании от хорошего к крайне негативному после 3 дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%).

При этом как и прежде, плохой ответ лучше его полного отсутствия: 9 из 10 соискателей заявили, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование, чем вообще остаться без ответа. 

(фото с https://moneyman.ru/blog/rossijskie-muzhchiny-stali-rezhe-iskat-rabotu/ 

10 октябрь 07:57 | : Экономика

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