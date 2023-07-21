Подработка, о которой можно только мечтать

Когда заходит речь о подработках, традиционно вспоминают курьеров, промоутеров, грузчиков. Но вариантов гораздо больше, и среди них немало нестандартных и прибыльных. Отдельные вакансии и вовсе позволяют реализовать актёрские амбиции и почувствовать себя немного кинозвездой. Расскажем о самых необычных предложениях.

Диктор

Идеальная подработка для людей с поставленным голосом. Прямо сейчас аэропорт Иркутска ищет дежурного — диктора справочного бюро. Из обязанностей: чтение объявлений, консультирование пассажиров и предоставление справочной информации. Доход — от 31 000 ₽. Вакансия подразумевает полную занятость при сменном графике 2/2, так что теоретически остаётся время для дополнительных манёвров. А РЖД нуждается в дикторах на железнодорожных станциях Горьковского направления. От соискателей ждут готовности работать на участке в сменном графике, который может меняться в зависимости от производственной необходимости. Обещают оклад почти 40 000 ₽ + премию.

Тайный покупатель

Когда работодатель хочет выяснить причины низкого спроса на свою продукцию или услуги, проверить, как его подчинённые обслуживают клиентов, он нанимает тайного покупателя. Судьба может забросить этого специалиста куда угодно: в бутик, банк, кабинет красоты, салон элитного авто. Легенды могут быть разные: в одних случаях тайный покупатель просто присматривается к товару с намерением приобрести его в будущем (допустим, подарочный сертификат), в других — совершает покупку в моменте (например, делает заказ в кафе). Обычно исполнителю платят за посещение каждой точки. Чаще всего к тайным покупателям не предъявляют особых требований, типа владения актёрскими навыками. Но если стоит задача выступить в роли клиента салона премиальной недвижимости, то могут попросить создать правдоподобный образ с помощью одежды, аксессуаров и уверенной речи. Перед выходом на маршрут с каждым проверяющим проводится инструктаж, где рассказывают о правилах и нормах обслуживания, принятых в пункте назначения, а также уточняют, на что нужно обратить особое внимание. Выдают диктофон, если нужно записать диалог с персоналом, но можно воспользоваться и своим, встроенным в телефон. После нужно передать нанимателю подробный отчёт: предоставить полную информацию от описания внешнего вида витрин и касс до оценки работы консультанта или продавца (зависит от цели ревизии).

Гонорар в среднем стартует от 500 ₽ за посещение одной точки. Это примерно 1,5–2 часа работы. Есть заказчики, которые платят 1200–1500 ₽. Если речь о премиум-сегменте, вознаграждение может составлять 2600–3000 ₽.

Актёр/актриса массовки

Подработка характерна для Москвы и Санкт-Петербурга, где снимается львиная доля всевозможных ток-шоу, клипов, сериалов, но и в регионах нередко высаживается кинодесант, который набирает массовку из местных жителей.

В фильмах они создают толпу: изображают прохожих, посетителей торговых центров или ресторанов, клиентов салонов красоты. Часто требуются актёры определённых типажей. Например, «девочка 12 лет с грустными глазами», «рыжеволосый мужчина 30–35 лет» или «злобная ворчливая старушка».

В ток-шоу актёры перевоплощаются в зрителей, которые по команде режиссёра аплодируют, шумят, смеются. В середине осени стартуют съёмки новогодних программ, потребность в массовке вырастет в разы. В качестве бонуса — возможность увидеть знаменитостей, а если повезёт, то и сфотографироваться с ними.

Обычно после первого же отклика кастинг-директор добавляет контакты кандидата в базу актёров массовых сцен и впоследствии может приглашать на съёмки повторно.

Гонорар выплачивается в конце съёмочного дня. Размер вознаграждения зависит от канала, проекта и других критериев. В среднем актёр массовки без слов получает 700−1400 ₽. Но важно понимать, что хлеб актёров труден — съёмки чаще всего проходят в будние дни, они могут перенестись или отмениться, особенно если в них задействованы звёзды. Сама смена может длиться как 5 часов, так и все 12, отлучиться с площадки можно только по расписанию, а если работа закончится за полночь — такси за свой счёт.

Экскурсовод

Да-да, и эта профессия подразумевает формат подработки. На hh.ru — клондайк вакансий для потенциальных гидов. Эти специалисты нужны музеям, выставкам, туркомпаниям. Сегодня вообще в тренде городские квесты и вояжи с гидом по самым разным маршрутам. Спрос колоссальный! Опыт работы в большинстве случаев не требуется. Гораздо ценнее поставленная и безупречно грамотная речь, умение красиво формулировать мысли, вежливость и доброжелательность, активность, быстрая обучаемость, пунктуальность, целеустремлённость, стрессоустойчивость.

Особое внимание к кандидатам с культурологическим, педагогическим и филологическим образованием, а также прошедшим школы гидов в Турции, Таиланде и в других курортных странах. Смены длятся в среднем 4−6 часов. Но если речь о туризме, то возможны дневные выезды с тургруппами. В обязанности входит ведение экскурсий, общение с посетителями, создание позитивной атмосферы. Оплата может быть как почасовой, так и посменной.

Пешеход-исследователь

Не подработка — мечта для любителей щадящих физических нагрузок и теории «10 000 шагов в день для пользы тела». Задачи пешехода-исследователя — ходить по родному городу, проверять и обновлять данные о различных заведениях, добавлять информацию о тех местах, которые пока отсутствуют на картах. Нужно владеть хотя бы базовыми навыками фотографии — снимки заведений будут публиковаться на картах, важно, чтобы пользователи могли их легко опознать. Ищут кандидатов, которые грамотно говорят и пишут на русском языке, хорошо ориентируются в городе и могут без подсказок найти нужное место, не стесняются спрашивать незнакомых людей, чтобы выяснить необходимую информацию. Работодатель позволяет выбирать удобное время для рейда, главное, чтобы он совершался в светлое время суток. Задачам необходимо уделять не меньше 25 часов в неделю. Обещают 20 000–45 000 ₽ на руки. Чем больше выполненных заданий, тем выше доход.

(фото с https://riavrn.ru)