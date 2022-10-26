В Архангельской области ищут желающих заработать на новогодний кутеж

Яркий тренд в конце 2022 года – подработка. С помощью подработки можно накопить на подарки близким к Новому году или себе на отпуск, попробовать то, что давно хотелось, или просто переключить голову с привычной рутины на что-то другое. Эксперты hh.ru выяснили, что в Архангельской области проще всего найти работу с частичной занятостью в выходные и по вечерам можно по трём основным направлениям.
- много вариантов подработки для тех, у кого есть водительские права:
- для тех, кто владеет иностранными языками, и здесь работодатели особенно много предлагают работы для:
- но те, у кого есть иные навыки или вообще нет опыта, на hh.ru тоже могут найти подработку и особенно много вариантов для:
Редкие профессии в ноябре
Работодатели привлекают соискателей, как только могут. Например, в Архангельской области сейчас открыта вакансия для повелителя дыма, которому предлагают работу рядом с домом. Компания также предлагает обучение на рабочем месте, кураторство наставника, а также насыщенную корпоративную жизнь. Интересно, что с начала месяца открыты лишь две такие вакансии в области.
Для тех, кто хочет помогать людям и делать их чуточку счастливее открыта вакансия хранителя «счастья пользователей». Вот что пишет компания в вакансии: «удалённый формат работы: просыпайтесь прямо к началу рабочего дня, работайте у моря или в гостях у бабушки, не расставайтесь с любимым питомцем ни на секунду — вы сами вольны выбирать, где проводить рабочие дни».
Одна из компаний Архангельской области ищет строителя кораблей на зарплату от 130 000 рублей. Отметим, что средняя предлагаемая зарплату в области составляет 50 000 рублей. Интересно, что компания предоставляет возможность частичной оплаты ипотеки, в то время как лишь немногие компании готовы частично оплатить ипотеку сотрудника.