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В Архангельской области ищут желающих заработать на новогодний кутеж

Яркий тренд в конце 2022 года – подработка. С помощью подработки можно накопить на подарки близким к Новому году или себе на отпуск, попробовать то, что давно хотелось, или просто переключить голову с привычной рутины на что-то другое. Эксперты hh.ru выяснили, что в Архангельской области проще всего найти работу с частичной занятостью в выходные и по вечерам можно по трём основным направлениям.

 - много вариантов подработки для тех, у кого есть водительские права:

- для тех, кто владеет иностранными языками, и здесь работодатели особенно много предлагают работы для:

- но те, у кого есть иные навыки или вообще нет опыта, на hh.ru тоже могут найти подработку и особенно много вариантов для:

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 Работодатели привлекают соискателей, как только могут. Например, в Архангельской области сейчас открыта вакансия для повелителя дыма, которому предлагают работу рядом с домом. Компания также предлагает обучение на рабочем месте, кураторство наставника, а также насыщенную корпоративную жизнь. Интересно, что с начала месяца открыты лишь две такие вакансии в области.

Для тех, кто хочет помогать людям и делать их чуточку счастливее открыта вакансия хранителя «счастья пользователей». Вот что пишет компания в вакансии: «удалённый формат работы: просыпайтесь прямо к началу рабочего дня, работайте у моря или в гостях у бабушки, не расставайтесь с любимым питомцем ни на секунду — вы сами вольны выбирать, где проводить рабочие дни».

 Одна из компаний Архангельской области ищет строителя кораблей на зарплату от 130 000 рублей. Отметим, что средняя предлагаемая зарплату в области составляет 50 000 рублей. Интересно, что компания предоставляет возможность частичной оплаты ипотеки, в то время как лишь немногие компании готовы частично оплатить ипотеку сотрудника.

 

 

25 ноябрь 10:00 | : Экономика

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