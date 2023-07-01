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Кадровики рассказали правду о зарплатах в Архангельской области

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала около 9 000 вакансий, открытых в Архангельской области за последние 30 дней, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для новых работников в Архангельской области в июле-августе 2023 года составил 40 000 - 80 460 рублей. Это больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали местным работникам зарплату в диапазоне 35 000 - 74 713 рублей. 

А что же происходит с зарплатами тех, кто уже трудится? По данным, которые предоставляют сами компании-работодатели из регионов СЗФО с января по июль индексацию в размере 7% от текущего дохода провели уже 49,4% компаний. Остальные работодатели пока только планируют подойти к этому вопросу. То есть зарплаты уже работающих граждан с начала года должны были вырасти на 7%, но коснуться это могло и переменной части, то есть бонусов или премий, которые люди получают если выполнят план, поставленный руководством.

В топ компаний, которые наиболее активно публикуют вакансии в Архангельской области в июле-августе 2023 года, вошли Пятёрочка, МАГНИТ, Ростелеком, Группа компаний УЛК, Тинькофф, Яндекс, МТС, ТрансСтрой, ПКП ТИТАН, СБЕР и СПО Арктика.

Диапазон средних предлагаемых зарплат по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах» 

Регион СЗФО

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)

Июль-август 2022 года

Июль-август 2023 года

Санкт-Петербург

45 977 - 91 954

51 724 - 100 000

Ленинградская область

40 000 - 68 966

44 000 - 80 460

Калининградская область

34 483 - 60 000 

37 000 - 68 966

Вологодская область

33 000 - 63 570

36 000 - 74 713

Мурманская область

40 230 - 80 460

45 977 - 91 954

Архангельская область

35 000 - 74 713

40 000 - 80 460

Новгородская область

32 184 - 68 966

35 000 - 80 000

Республика Карелия

34 483 - 68 966

39 080 - 77 000

Псковская область

30 000 - 63 218

34 483 - 80 000

Республика Коми

34 483 - 91 954

40 000 - 103 448

Ненецкий АО

55 000 - 103 448

40 000 - 86 530

 

«Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат – это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу всех регионов СЗФО, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, что не способствует процветанию экономики», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

28 август 08:30 | : Экономика

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