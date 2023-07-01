Почти 200 000 зарплата. Архангельские дальнобойщики честно о своей работе

В архангельском бизнесе спрос на водителей большегрузов за год вырос на 36%.

Портрет дальнобойщика

Большинство (в 89% случаев) работодателей в вакансиях для дальнобойщиков среди важных качеств указывают хорошую физическую форму, способность переносить долгие периоды без сна, готовность к различным стрессовым ситуациям, отличное знание устройства автомобиля и правил дорожного движения. И это далеко не полный перечень того, что должен уметь представитель этой профессии. Еще один важный критерий – опыт вождения и почти всегда требуется минимальный стаж от 2-3 лет.

Доход

Заработок дальнобойщика зависит от многих факторов — от экономической ситуации в стране и конкретных регионах, сложности маршрута, особенностей груза, наличия собственного грузовика. На данный момент рыночный диапазон зарплат дальнобойщика в целом по стране от 103 448₽ до 172 414₽.

В регионах СЗФО одни из самых больших зарплат для дальнобойщиков предлагают работодатели из Архангельска (196 839₽).

Плюсы и минусы профессии

Среди объективных минусов:

- длительные рейсы и отсутствие дома могут повлиять на стабильность семейной жизни

- полноценный и обрывистый сон

- возможные ДТП из-за других водителей или из-за усталости самого дальнобойщика, который может стараться выполнить план в том числе по причине коротких сроков доставки

- кабина большегруза – это дом дальнобойщика и удобств в таком доме кратно меньше, чем в обычной жизни

- правильное питание очень важно для любого работника, а постоянные перекусы без «горячего» на обед могут со временем подорвать здоровье

- преступность на дорогах, от которой увы не застрахован никто и здесь появляются еще одни важные качества любого водителя – смелость и мужество

- мало перспектив карьерного роста

Среди плюсов профессии ответим:

- действительно высокий доход, который может превышать средние рыночные показатели в 3-4 раза

- возможность работать на самого себя открыв ИП или оформив самозанятость

- возможность увидеть самые разные города и страны

- высокая востребованность со стороны бизнеса – заказов на доставку грузов на рынке труда сейчас очень много. По сути, ни одна отрасль сейчас не может обойтись без услуг дальнобойщиков.



