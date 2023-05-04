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Художников с инвалидностью из Поморья приглашают к участию в конкурсе работ

Инклюзивный конкурс рисунков “Я художник – я так вижу” в восьмой раз проходит в России для детей с инвалидностью, их братьев и сестёр (от 6 до 20 лет). Конкурс проводит НКО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо Обозрения» при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнерстве с 34 музеями России. Работы победителей представят на выставке в Музее Москвы - генеральном партнере конкурса.

Тема конкурса в 2023 году — «Семья в искусстве». Семья - самые близкие люди, которые у нас есть. Те, кто поддержат в любой ситуации, помогут и вдохновят. Как воспринимают семью участники, покажут их работы. 

Вдохновлять юных художников будут известные всему миру произведения искусства на тему семьи. Участники создадут их самостоятельно или в рамках развивающей программы от организаторов и партнеров конкурса. Программа включает онлайн и офлайн мастер-классы, экскурсии и лекции для юных творцов и членов их семей. Совместно с музеями разработаны пошаговые инструкции по подготовке конкурсных работ и видео с мастер-классами на сайте конкурса. Все материалы созданы с учетом потребностей людей с ментальными особенностями, снабжены субтитрами, большая часть — переводом на русский жестовый язык (РЖЯ). 

ЯТАКВИЖУ.РФ -  единственный конкурс в России, в жюри которого состоят эксперты музеев из 18 городов России. Жюри выберет более ста победителей (каждый музей — по одному победителю в 3 разных возрастных категориях), а более 40 юных художников получат специальные призы от партнеров конкурса. 

Оценка работ пройдет по нескольким критериям: оригинальность исполнения, узнаваемость первоисточника, использование интересных изобразительных техник и приемов. При этом применяется принцип инклюзии: у жюри не будет информации о наличии или отсутствии инвалидности у авторов работ. Лучшие работы составят итоговую выставку осенью, ее курирует старший научный сотрудник Музея Москвы Полина Жураковская. 

Порядок проведения конкурса:

Конкурс проводится в два этапа: до 31 июля 2023 — регистрация участников конкурса на сайте ЯТАКВИЖУ.РФ, с до 20 августа 2023 — прием работ. 

Результаты конкурса будут объявлены 5 сентября. Награждение победителей, а также открытие выставки планируется в ноябре в Музее Москвы.

Уже второй год на конкурс будут приниматься работы и в цифровом формате. Программа конкурса доступна на сайте ятаквижу.рф.

21 июнь 08:30 | : Культура

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