Ремонт дома культуры в Виноградовском районе оценил Александр Цыбульский

Объект в ходе рабочей поездки посетили глава области Александр Цыбульский и председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева

Это деревянное здание не ремонтировалось с момента постройки в 1976 году, а три года назад было признано ограниченно годным.

Местный дом культуры служит центром притяжения для почти 1800 жителей района. Здесь работают 12 клубов, в которых занимаются более 160 человек всех возрастов, в их числе несколько вокальных коллективов, действует театральная студия. Капитальный ремонт был просто необходим для полноценной работы учреждения.

Однако муниципалитет столкнулся с финансовыми трудностями. Изначально ДК был заявлен для участия в проекте «Культура», где получить финансирование не удалось.

«Вместе с региональным правительством мы искали и продолжаем искать дополнительные решения, понимая, насколько важно для людей сохранить место, где они смогут отдохнуть и проявить свои таланты. В результате основное финансирование было выделено из областного бюджета, часть средств выделил муниципалитет», - прокомментировала Екатерина Прокопьева.

По поручению главы региона и при поддержке Архангельского областного Собрания депутатов из областного бюджета на капитальный ремонт Дома культуры было выделено 15,9 млн рублей, софинансирование из местного бюджета составило 1,9 млн рублей.

На первом этапе будет заменена кровля, обрешетка, отремонтируют чердачные перекрытия, утеплят стены, заменят окна и установят пластиковый септик. Остальные работы запланированы на 2024 год. Выявлены и не предусмотренные сметой работы, в том числе замена системы электроснабжения, обшивка гипсокартоном.

Глава региона поручил администрации Виноградовского округа до 1 сентября направить в адрес министерства культуры Архангельской области заявку на финансирование дополнительных работ, а министерству — предусмотреть такую возможность уже в этом году.

Всего в Архангельской области в этом году ремонту подлежит 76 учреждений культуры. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», народной программе «Единой России».



