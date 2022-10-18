В Никольском ДК на Вилегде появится молодежное пространство

Такое решение принято во время поездки губернатора и депутатов фракции «Единая Россия» в областном Собрании по округу.
В этом году в культурном центре в рамках национального проекта «Культура» и народной программы «Единой России» проводится капитальный ремонт. Дополнительное финансирование в размере двух млн.рублей было выделено из областного бюджета по решению главы региона при поддержке фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания депутатов по результатам публичной защиты концепций развития учреждений культуры.
Общая стоимость работ составила 13,5 млн. рублей. Здесь отремонтированы кровля, системы отопления и водоснабжения, выполнены работы по отделке фасадов, помещений, электромонтажные работы, заменены дверные блоки, установлены автоматическая пожарная сигнализация, система речевого оповещения и управления эвакуацией, покрытие сцены в зале.
Как отметила директор учреждения Татьяна Климова, в центре созданы комфортные условия для коллектива и жителей села.
– Здесь регулярно проходят праздничные мероприятия, фестивали, проводятся мастер-классы, – рассказала она. – В здании подготовлены помещения для создания молодежного пространства и виртуального концертного зала.
На встрече губернатора с руководством Дома культуры было решено создать открытое молодежное пространство «Шалаш» в Никольском ДК. Эту работу администрация Вилегодского округа будет проводить совместно с агентством по делам молодежи Архангельской области. Помещение под него и общая идея уже готовы. Александр Цыбульский посоветовал более четко проработать концепцию и визуализацию проекта.
Капитальный ремонт не предусматривал замену зрительных кресел, старые после ремонта решили не ставить.
Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Ивану Дементьеву представить предложения по оснащению Никольского ДК новыми креслами. Поддержать инициативу пообещали присутствовавшие на встрече представители фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Виткова и Игорь Чесноков.
«В этом году мы провели большую работу по модернизации расположенных в сельской местности культурно-досуговых учреждений – проведен ремонт в 17 сельских Домах культуры на общую сумму порядка 130 млн. рублей. Культурные центры являются важнейшими объектами социальной инфраструктуры. Живет культурный центр, значит, есть будущее у села», - почеркнул Александр Цыбульский.
В следующем году учреждение планирует участвовать и в конкурсе по созданию модельных библиотек.