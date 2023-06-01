Областное правительство проверило качество ремонта северодвинских дорог

Сегодня заместитель председателя Правительства Архангельской области Дмитрий Рожин провел рабочее совещание на дорожных объектах Северодвинска.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» два объекта введены в эксплуатацию, еще на трех продолжается ремонт. Улица Комсомольская готова на 64%, подрядчик завершает формирование выравнивающего слоя. Ремонт на улице Гагарина преодолел экватор. Здесь полностью избавились от старого бортового камня, и уже почти завершили установку нового. Также активно ведутся работы и на улице Лесной.



В рамках комплексной застройки квартала 085 ведётся строительство двух автодорог на улицах Крымской и Северо-западной. Завершены работы по устройству песчаного основания и переустройству сетей водоснабжения, водоотведения. Уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона на улице Северо-Западной. На улице Крымской на готовое основание также уложили нижний слой. Дорожники занимаются устройством тротуаров и примыканий. Все дорожные проекты в Северодвинске будут выполнены в срок и по технологии.



