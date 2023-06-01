Архангельская молодежь заинтересовалась раздельным сбором мусора

Группа из 25 молодых экологов посетила Архангельский мусоросортировочный комплекс, чтобы понять, как устроена система обращения с ТКО и своими глазами увидеть, что происходит с отходами из синих контейнеров для раздельного накопления.

Ребята узнали интересные факты о сортировке – во время обсуждения многие признались, что поняли, насколько важна сортировка дома, и заявили, что готовы менять экологические привычки.

- Я задумался, что стоит сортировать мусор и вовлекать других в это дело, - такой отзыв получили устроители экскурсии.

«ЭкоИнтегратор» приглашает всех присоединиться к культуре сортировки отходов.



