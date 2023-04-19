Жители Архангельской области высказались о приоритетах государства

Приоритетными статьями расходов государства должны быть образование и здравоохранение, считают северяне.

В первую очередь государство должно тратить деньги на образование и здравоохранение: в этом убеждены 54% и 51% архангелогородцев соответственно. В том, что главное — вкладывать средства в социальную политику, уверены 29%, в национальную экономику — 27%. Каждый четвертый (26%) считает, что нужно субсидировать жилищно-коммунальное хозяйство. На необходимости финансировать национальную оборону и правоохранительную деятельность настаивает каждый четвертый (24 и 23% соответственно). Каждый шестой (16%) напоминает о потребности в охране окружающей среды. О том, что приоритетной статьей госбюджета должна стать культура, говорят 4% опрошенных.



В том, что государство должно в первую очередь финансировать образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и охрану окружающей среды, чаще убеждены женщины. Мнение о необходимости вкладывать средства в социальную политику, национальную экономику и оборону более популярно среди мужчин.



Чем моложе респонденты, тем чаще они настаивают на поддержке образования, ЖКХ и экологических мероприятий. Тех, кто говорит об обязанности государства тратиться в первую очередь на национальную экономику, безопасность и правоохранительную деятельность, больше среди старшего поколения.



Фокус внимания общества сместился. Сегодня граждане РФ чаще, чем когда-либо, настаивают на приоритетном финансировании национальной обороны и правоохранительной деятельности. Вырос интерес и к образовательной сфере. По сравнению с прошлым годом стали чуть реже говорить о необходимости вливаний в экономику, по сравнению с 2020 годом — о финансировании экологических мероприятий.

(фото с https://totamtotut.ru/2021/04/09)