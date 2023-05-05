Заводы Архангельской области ждут специалистов рабочих профессий

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала структуру вакансий, открытых производственными предприятиями в Архангельской области, и выяснила, в каких специалистах заводы региона нуждаются больше всего, а также сколько им готовы платить.

В анализ попали вакансии компаний из отраслей «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения», «Добыча сырья» и «Электроника, приборостроение». По данным hh.ru, на сегодняшний день такими предприятиями в Архангельской области открыто более 660 вакансий. Это 8% от общего количества актуальных предложений о работе в Архангельской области за месяц.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» в апреле-мае 2023 года, в Архангельской области самыми активными работодателями из производственной сферы Севералмаз, Трактородеталь, Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS, Регро, Экспертные системы, М.Видео-Эльдорадо, Полюс Групп, Котласский химзавод, Силовые машины, компания ЭТМ, Компания Полярное Сияние, Техно Страна, НГ-Энерго, Поморская Судоверфь, Мехатроника, Техноком, ГК АВАНТА, Сбербанк-Сервис и Турбоэнергоремонт.

Наибольший спрос работодатели испытывают на таких заводских рабочих как токари и фрезеровщики (19% вакансий за месяц), инженеры-конструкторы (9%), механики (10%), сервисные инженеры (9%), машинисты (11%), слесари (16%) и технологи (17%), операторы станков (5%). Также достаточно востребованы менеджеры по продажам оборудования. Любопытно, что на заводах региона сегодня открыты по несколько вакансий журналиста, переводчика, а также вакансии для психологов и консультантов по стратегии.

Средний диапазон зарплат в заводских вакансиях региона варьируется от 57 571 до 130 000 рублей.

Показательно, что по данным аналитического сервиса «Банк данных заработных плат», половина производственных предприятий Архангельской области в обозримом будущем планирует увеличивать численность сотрудников, еще половина намерены оставить все как есть. При этом производство уже сегодня испытывает выраженный дефицит кадров.

«Рабочие и производственные специальности долгое время не пользовались спросом среди выпускников школ, так как считались непрестижными и малооплачиваемыми. Это сказалось на общем количестве специалистов с соответствующим образованием. И сегодня одной из задач рынка труда является привлечение молодежи в производственную отрасль, над чем уже работают многие компании. Например, некоторые предприятия активно развивают программы наставничества и собственные корпоративные университеты, где действующие сотрудники могут пройти повышение квалификации, а также стать наставниками, передавать свои знания и даже получать за это денежное поощрение.

Большой популярностью пользуются внутренние конкурсы профессионального мастерства, различные программы по обмену опытом между сотрудниками. Кроме того, сегодня среди производственных предприятий распространена работа с школами и вузами – работодатели стараются разрушить мифы о работе на производстве, а также привлекают студентов на практику с тем, чтобы в дальнейшем предложить постоянное рабочее место», – комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

(фото с https://vuzopedia.ru)