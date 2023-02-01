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Руководители аэропорта "Архангельск" стали лауреатами воздушной премии

Генеральный директор аэропорта «Архангельск» Александр Викторович Распеченюк и заместитель генерального директора по экономике и финансам Александр Юрьевич Дубинин стали победителями премии «Воздушные Ворота России» и получили награды за вклад в развитие авиапредприятия в рамках X Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

Это событие удачно совпало с 60-летием славного архангельского аэропорта.

 В 2023 году премия «Воздушные Ворота России» вручается за индивидуальные заслуги в отрасли.

 - Поздравляем от всей души и гордимся нашими руководителями, - провозглашают сотрудники «небесных ворот» Архангельска.


09 февраль 10:38 | : Будни

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