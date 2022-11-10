И жить, и работать. Районы Архангельска в рейтинге трудовой привлекательности

Эксперты hh.ru выяснили, в каких районах города местные работодатели предлагают работу уже сейчас в начале года чаще всего, а также какие отрасли и сферы больше всего нуждаются в новых работниках.
За последнее время работодатели Архангельска разместили около 6 300 новых вакансий. Это на 15% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, архангельский рынок труда после длительных каникул наращивает объём новых рабочих мест.
При этом в части округов работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других. К таким «богатым» на новые рабочие места районам Архангельска относятся: Северный округ (76% новых вакансий от общего числа вакансий в городе), Ломоносовский округ (14%), Октябрьский округ (5%) и Маймаксанский округ (3%). Меньше всего новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Исакогорского округа (2% вакансий).
У работодателей самые разные запросы на новый персонал, и они могут искать как массовых линейных работников, так и более узких специалистов. Так, в Северном округе этой зимой чаще всего новых сотрудников ищут строительные организации, ретейлеры и медицинские организации. В Ломоносовском округе будет проще всего найти работу (из-за большого числа вакансий) в сфере строительства и добывающей сфере. В Октябрьском округе наиболее высок спрос на новых работников у компаний из лесной промышленности, сферы энергетики, а также у организаций из строительной сферы.
Больше всего вакансий для молодых начинающих специалистов, как правило, публикуют компании, размещающиеся в Северном и Октябрьском округах.
Топ* отраслей по округам города с наибольшим числом вакансий, Архангельск, зима 2023:
округ города
отрасль
доля вакансий по отраслям
Северный округ
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
35%
Розничная торговля
5%
Медицина, фармацевтика, аптеки
5%
Ломоносовский округ
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
80%
Добывающая отрасль
10%
Октябрьский округ
Лесная промышленность, деревообработка
50%
Энергетика
50%
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
7%
Маймаксанский округ
Энергетика
70%
Продукты питания
10%
Розничная торговля
10%
Исакогорский округ
Товары народного потребления (непищевые)
40%
Перевозки, логистика, склад, ВЭД
20%
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
20%
*одна вакансия может быть размещена в нескольких смежных сферах
Актуальные вакансии в различных районах Архангельска: