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И жить, и работать. Районы Архангельска в рейтинге трудовой привлекательности

Эксперты hh.ru выяснили, в каких районах города местные работодатели предлагают работу уже сейчас в начале года чаще всего, а также какие отрасли и сферы больше всего нуждаются в новых работниках.    

За последнее время работодатели Архангельска разместили около 6 300 новых вакансий. Это на 15% больше, чем в конце 2022 года. Таким образом, архангельский рынок труда после длительных каникул наращивает объём новых рабочих мест. 

При этом в части округов работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других. К таким «богатым» на новые рабочие места районам Архангельска относятся: Северный округ (76% новых вакансий от общего числа вакансий в городе), Ломоносовский округ (14%), Октябрьский округ (5%) и Маймаксанский округ (3%). Меньше всего новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Исакогорского округа (2% вакансий).

У работодателей самые разные запросы на новый персонал, и они могут искать как массовых линейных работников, так и более узких специалистов. Так, в Северном округе этой зимой чаще всего новых сотрудников ищут строительные организации, ретейлеры и медицинские организации. В Ломоносовском округе будет проще всего найти работу (из-за большого числа вакансий) в сфере строительства и добывающей сфере. В Октябрьском округе наиболее высок спрос на новых работников у компаний из лесной промышленности, сферы энергетики, а также у организаций из строительной сферы.  

Больше всего вакансий для молодых начинающих специалистов, как правило, публикуют компании, размещающиеся в Северном и Октябрьском округах. 

Топ* отраслей по округам города с наибольшим числом вакансий, Архангельск, зима 2023:

округ города

отрасль

доля вакансий по отраслям

 

Северный округ

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

35%

Розничная торговля

5%

Медицина, фармацевтика, аптеки

5%

 

Ломоносовский округ

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

80%

Добывающая отрасль

10%

 

Октябрьский округ

Лесная промышленность, деревообработка

50%

Энергетика

50%

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

7%

 

Маймаксанский округ

Энергетика

70%

Продукты питания

10%

Розничная торговля

10%

 

 

Исакогорский округ

Товары народного потребления (непищевые)

40%

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

20%

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

20%

*одна вакансия может быть размещена в нескольких смежных сферах

Актуальные вакансии в различных районах Архангельска: 

10 январь 08:22 | : Экономика

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