Архангельской области срочно понадобился профессиональный блинщик

Архангельской области открыта вакансия блинщика, которому предлагают платить от 27 000 рублей.
Представителю такой вкусной профессии будет необходимо осуществлять замес теста и выпекание блинов, приготовление начинок и фарширование блинов в соответствии с технологическими картами, поддерживать необходимый ассортимент блинов, сырников, запеканок на линии раздачи в течение всей смены.
Работодатель предлагает работу по сменам и готов рассматривать кандидатов без опыта работы. Данная позиция – хороший старт для начинающего специалиста. С начала года спрос на начинающих специалистов в Архангельской области увеличился на 8%. Конкуренция среди начинающих специалистов составляет 5,6 резюме на место, что является нормой.
Стоит отметить, что за последние месяцы открыта всего 1 вакансия блинщика в СЗФО, которая размещена в Архангельской области.