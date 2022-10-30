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Деньги любят счет. Зарплаты и цены в Архангельской области

Гуманитарий, он же депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев провел анализ статистических данных по экономике региона:

- Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг регионов по неравенству зарплат (доступен по ссылке - https://riarating.ru/infografika/20221121/630232854.html), согласно которому только 9,6% работников в Архангельской области получают заработную плату от 100 000 рублей. Думаете, в России везде примерно такие показатели и стремиться не к чему? Отнюдь.

 Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ (ЧУКОТКА, Карл!), где почти половина работающих получает более 100 тыс. в месяц, только полтора процента живут на зарплату ниже 20 тыс. в месяц, а самый распространенный размер заработка находится в диапазоне от 65 тыс. до 164 тыс. в месяц. К примеру, в Архангельской области зарплаты находятся в диапазоне от 29 тыс. до 65 тыс., т.е. «старт» на Чукотке является «потолком» для нашего региона. На втором месте ЯНАО, где 43,8% работников получают от 100 000 руб. в месяц, а менее чем на 20 000 руб. вынуждено жить также полтора процента. Замыкает тройку Магаданская область – 33,6% с заработком от 100 тыс. и всего 0,5% - менее 20 тыс. в месяц.

Но все познается в сравнении. Давайте посчитаем, сколько килограммов картошки можно купить на заработную плату в диапазоне самых распространенных зарплат в регионах – лидерах рейтинга и в Архангельской области. Конечно же, считать будем также по официальным статистическим данным (есть по ссылке - https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sred_potreb_cen_2021-2022.htm).

 Итак:
 на самую распространенную зарплату (65-164 тыс. руб.) в Чукотском АО можно позволить себе от 459 до 1159 кг картофеля (средняя стоимость в июне 2022 года составила 141,41 руб. за кг);
 в ЯНАО (60-152 тыс. руб.) – от 638,5 до 1617,5 кг картофеля (93,97 руб/кг),
 в Магаданской области (55-132 тыс. руб.) – от 449 до 1079,5 кг (122,27 руб/кг),
 в Архангельской области (29-65 тыс. руб.) – от 387 до 868,5 кг – и это несмотря на то, что средняя стоимость картошки в нашем регионе существенно ниже аналогичного показателя на Чукотке, ЯНАО и в Магаданской области – «всего» 74,84 руб. за кг. Ниже даже чем в НАО, где при таких условиях можно закупить от 526 до 1441 килограммов картофеля (диапазон 46-126 тыс. руб., стоимость 87,40 руб/кг).

Конечно, одним картофелем сыт не будешь – надо еще оплатить коммуналку, проезд, купить других продуктов, лекарств, возможно, одежду, обувь… Согласно данным Росстата, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Архангельской области в октябре 2022 года составила 21 769,28 руб. Однако, согласно данным рейтинга, в регионе более 7% работающего населения даже на этом вынуждены экономить, поскольку, трудясь официально, получают менее 20 тыс. руб. в месяц. В пересчете на реальных людей трудоспособного возраста (согласно данным Росстата на 01.01.2022 их количество составило 599 996 человек https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2022.pdf) и за вычетом официально безработных 8,5 тыс. человек – это более 40 000 северян. А в пересчете на реальные цены такой уровень зарплат просто не способен обеспечить реальные потребности северян!

Для сравнения: стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в ЯНАО – 23 844,66 руб., в Чукотском АО – 33 047,18 руб., а размер официальной з/п меньше 20 тыс. руб. только у 1,5% работающих, в Магаданской области набор стоит 27 639,97 руб., з/п менее 20 тыс. руб. у 0,5% работников.

 Стоит отметить, что мы целенаправленно не сравниваем Архангельскую область ни с Москвой, ни с СПб. ЯНАО, Чукотка и Магадан… Урал, Дальний Восток, Крайний Север – климатические и географические условия (то, на что привыкли «списывать» отсутствие реального развития Архангельской области местные чиновники) отнюдь не лучше, чем в нашем регионе. Не везде добывают нефть, не везде заготавливают лес, не везде есть Соловки, Плесецк и Севмаш, но похоже, что только руководству Архангельской области беспрестанно что-то мешает повышать благосостояние населения и развивать регион. Так, может, дело не в климате, а в чиновниках, которые должны быть за это ответственны?

Вывод: логика формирования бюджета, заключающаяся лишь в надеждах на дотации от федерального центра, никогда не приведет Архангельскую область и ее жителей к достатку – бедные будут беднеть, а богатые – богатеть.

 

29 ноябрь 08:01 | : Экономика

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