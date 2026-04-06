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Северяне, а стало ли вам комфортнее жить в этом году?

Народный фронт запускает новый опрос об изменениях в основных сферах жизни и реализации национальных проектов. Расскажите нам, изменилась ли сфера здравоохранения в вашем регионе? А в какую сторону? Оплата ЖКХ соответствует качеству? Знаете ли вы о мерах поддержки и пользуетесь ли ими? Легко было их оформить?

На эти и другие вопросы можно ответить тут: vk.cc/cYufiq
Прохождение займёт не более 10 минут.

Результаты руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложит лично Президенту РФ.  

09 июнь 18:00 | : Будни

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