Северяне, а стало ли вам комфортнее жить в этом году?

Народный фронт запускает новый опрос об изменениях в основных сферах жизни и реализации национальных проектов. Расскажите нам, изменилась ли сфера здравоохранения в вашем регионе? А в какую сторону? Оплата ЖКХ соответствует качеству? Знаете ли вы о мерах поддержки и пользуетесь ли ими? Легко было их оформить?



На эти и другие вопросы можно ответить тут: vk.cc/cYufiq

Прохождение займёт не более 10 минут.



Результаты руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложит лично Президенту РФ.