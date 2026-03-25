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Минимум архангелогородцев хотят продлить себе День России

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели архангелогородцы получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Тем не менее доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, составляет — 12%.

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни (13% против 11% соответственно). Молодежь до 35 лет реже будет продлевать выходные, чем те, кто старше. Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 18%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — лишь 6%.

Большинство опрошенных (62%) жителей Поморья ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.

06 июнь 10:00 | : Будни

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