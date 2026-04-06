Пришло время летних отпусков. Безопасность - наше все

Приближается долгожданное лето, и все чаще мы начинаем мечтать об отпуске. И, конечно же, всем нам хочется, чтобы он прошел хорошо и безопасно. Эксперты системы ОМС рассказывают о том, как получить медицинскую помощь по ОМС в другом регионе во время отпускных каникул.

Главное, что надо знать – при наличии полиса ОМС вы имеете право на получение медпомощи в любом месте, куда бы вы ни приехали на отдых – если, конечно, там есть в доступе медицинская организация. «Каждый застрахованный в системе ОМС имеет гарантированное право на получение медицинской помощи в любом регионе России. Отказ в медицинской помощи на основании того, что полис выдан в другом субъекте страны, является прямым нарушением закона. Переоформлять полис на время отпуска не требуется: при обострении хронического заболевания или необходимости срочного медицинского вмешательства вы гарантированно получите экстренную и неотложную помощь независимо от места вашего нахождения», - отмечает Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Желательно, чтобы при обращении за такой помощью у вас был с собой документ, удостоверяющий личность (для взрослых – паспорт, а для детей – свидетельство о рождении) и сам полис ОМС. Без паспорта можно получить экстренную медпомощь — при внезапных острых заболеваниях и угрозе жизни, но во всех других случаях нужно будет предъявить паспорт или полис ОМС. Кстати, теперь полис необязательно иметь на материальном носителе, в России уже давно работают цифровые полисы. Это уникальный цифровой код, запись из единого реестра застрахованных лиц федерального фонда ОМС.  Штрих-код цифрового полиса можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуг», в смартфоне и на любом другом электронном устройстве Такой цифровой полис ОМС вы можете оформить и в страховой компании, и через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Если вдруг вам потребуется скорая помощь – при острых или угрожающих жизни состояниях, достаточно просто вызвать медицинскую бригаду по номеру 103 или 112 или приехать самостоятельно в приемное отделение ближайшего стационара - в таких ситуациях экстренная медицинская помощь будет оказана незамедлительно и даже при отсутствии документов. 

Если у вас вдруг произошло обострение хронического заболевание, или вы заболели, и нет угрозы для жизни, тогда вам нужно обратиться в ближайшую поликлинику. Там вам окажут неотложную медицинскую помощь. Ожидание оказания неотложной помощи в медорганизации должно составлять не более двух часов от момента обращения. Имейте также ввиду, что острая зубная боль тоже входит в перечень состояний, требующих оказания неотложной помощи.

«Если в медпомощи вам вдруг откажут, требуйте письменный отказ, обращайтесь к главврачу и звоните в свою страховую компанию. Многие проблемы решаются уже на этапе звонка: медорганизации понимают, что за неправомерный отказ им грозят штрафные санкции», - отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Елена Третьякова. 

Не останутся без медицинской помощи и те пациенты, кому она нужна не в экстренном или неотложном, а плановом порядке (например, при текущем лечении хронических заболеваний, или плановых процедурах, которые не могут быть отложены). «Все необходимые медицинские услуги - осмотр врача, назначение лекарств, анализы и обследования - вам окажут в любом случае. Медицинская помощь оказывается исходя из медицинских показаний», - говорит Елена Третьякова. Однако, в рамках существующего порядка оказания медпомощи для получения таких услуг необходимо будет временно прикрепиться к тому медучреждению, где вы планируете их получать. Это же касается приема у профильных специалистов, вызова врача на дом, прививок и т.п. Сделать это можно заранее, через портал «Госуслуги» – это займет 1-3 дня, или очно, непосредственно в медучреждении – для этого вам понадобится еще и СНИЛС.

Также в системе ОМС работают и некоторые частные клиники, какие именно – узнать легко - актуальный перечень таких медицинских организаций размещен на сайтах территориального фонда ОМС. Также это можно уточнить, позвонив в контакт-центр своей страховой медицинской организации.

В идеале же, как советуют специалисты в сфере ОМС, если есть проблемы со здоровьем, то вопросы, связанные с получением медпомощи во время отпуска, лучше уточнять заранее. Найдите свободные 15-20 минут и позвоните в свою страховую медицинскую организацию. «Страховые представители бесплатно проконсультируют вас с учетом выбранного региона, ваших индивидуальных особенностей и других нюансов. В итоге вы избавите себя от излишней нервотрепки, а сэкономленные время и силы лучше потратить на получение положительных эмоций от отпуска», - рекомендует заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Елена Третьякова.

Кстати, с прошлого года расширены полномочия представителей страховых медицинских организаций - теперь они сопровождают пациентов на всей территории России, независимо от того, где был выдан полис.  Это означает, что в любой ситуации, когда вы считаете, что ваши права на получение медицинской помощи нарушаются или сомневаетесь в качестве лечения, специалист вашей страховой компании обязан вам помочь.

 

21 май 13:19

