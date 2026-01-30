Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ветераны архангельского МВД сыграли в дартс на турнире памяти Петровского

Сегодня состоялся юбилейный десятый турнир по дартсу среди ветеранов органов внутренних дел, посвященный памяти фронтовика – старшего следователя по особо важным делам полковника милиции в отставке Клавдия Алексеевича Петровского.

 Всех участников соревнования поприветствовал заместитель начальника УМВД России по Архангельской области – начальник следственного управления полковник юстиции Алексей Ситников. 

 В этом году участие в турнире приняли 16 команд, в том числе действующие сотрудники следственного управления УМВД области. Самому старшему участнику – Борисову Юрию Ивановичу – 91 год, но и в столь почтенном возрасте он с азартом боролся за победный кубок. Каждому спортсмену было дано три попытки поразить мишень. Учитывалась наиболее результативная. Наравне с мужчинами участие в увлекательном соревновании приняли дамы.

 В итоге самыми меткими оказались представители команды Соломбальского ОВД. Второе место – у сборной аппарата регионального УМВД. «Бронзовыми» призерами стали ветераны Ломоносовского ОВД.

 Ветераны поздравили друг друга с достойными результатами, поделились новостями и заверили, что к следующему турниру будут готовиться серьезнее.

 

28 март 16:05 | : Будни

Архивы

Март 2026 (343)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20