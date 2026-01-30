Ветераны архангельского МВД сыграли в дартс на турнире памяти Петровского

Сегодня состоялся юбилейный десятый турнир по дартсу среди ветеранов органов внутренних дел, посвященный памяти фронтовика – старшего следователя по особо важным делам полковника милиции в отставке Клавдия Алексеевича Петровского.

Всех участников соревнования поприветствовал заместитель начальника УМВД России по Архангельской области – начальник следственного управления полковник юстиции Алексей Ситников.

В этом году участие в турнире приняли 16 команд, в том числе действующие сотрудники следственного управления УМВД области. Самому старшему участнику – Борисову Юрию Ивановичу – 91 год, но и в столь почтенном возрасте он с азартом боролся за победный кубок. Каждому спортсмену было дано три попытки поразить мишень. Учитывалась наиболее результативная. Наравне с мужчинами участие в увлекательном соревновании приняли дамы.

В итоге самыми меткими оказались представители команды Соломбальского ОВД. Второе место – у сборной аппарата регионального УМВД. «Бронзовыми» призерами стали ветераны Ломоносовского ОВД.

Ветераны поздравили друг друга с достойными результатами, поделились новостями и заверили, что к следующему турниру будут готовиться серьезнее.