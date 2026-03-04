Росгвардия и силовики отразили атаку дронов на учениях в Ненецком округе

В Ненецком автономном округе прошли масштабные антитеррористические учения с участием силовых структур. Легенда учений, максимально приближенная к реальным современным угрозам, предполагала нападение условной диверсионной группы с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе силовых ведомств, мероприятие было приурочено к 20-летию образования Национального антитеррористического комитета. Личный состав Управления Росгвардии по НАО отрабатывал взаимодействие с коллегами из региональных подразделений ФСБ, МВД и МЧС России, а также с органами исполнительной власти округа.

Основной целью учения стала отработка механизмов межведомственного взаимодействия при возникновении террористических угроз. Особое внимание уделялось оперативности реагирования на атаки с использованием беспилотников и обеспечению безопасности гражданского населения.

По информации регионального управления ФСБ, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. В ведомстве подчеркнули, что подобные учения проходят на регулярной основе и направлены на совершенствование системы противодействия терроризму, повышение готовности силовых структур к предотвращению и нейтрализации возможных угроз.