В Архангельской гордуме предложили привлекать писателей к экспертизе книг на предмет «иноагентов»

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов провел рабочую встречу с представителями регионального отделения Союза писателей России. Стороны обсудили поддержку местных авторов, продвижение северной литературы и вопросы культурной безопасности региона.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, участие во встрече приняли председатель регионального Союза писателей Владислав Попов и член организации, поэт Игорь Гуревич.

Владислав Попов рассказал о текущей деятельности организации, главным приоритетом которой остается поддержка современных северных писателей и выпуск их произведений — рассказов, сборников прозы, альманахов. По его словам, члены союза не только создают новые произведения, но и активно рассказывают о своей малой родине, районах, деревнях и уникальной природе Севера.

Сегодня региональное отделение активно сотрудничает с Архангельской централизованной библиотечной системой. На полках библиотек не только столицы Поморья, но и всего региона появляются книги архангельских авторов, оформляются отдельные стенды, проводятся совместные просветительские мероприятия. Это не только знакомит читателей с творчеством местных писателей, но и поддерживает культурное наследие региона.

Игорь Гуревич выступил с инициативой привлекать членов регионального Союза писателей, а при необходимости и общепризнанных авторов из Российского Союза писателей, в качестве экспертов. Их задача — выявлять литературу, которая может быть подготовлена «иноагентами» или написана на гранты из-за рубежа.

«Профессиональная помощь на местном уровне была бы большим подспорьем при планировании различных выставок, творческих вечеров, фестивалей, где предполагается продажа или презентация книг», — подчеркнул Игорь Давыдович.

Участники встречи также обсудили совместные проекты, требующие поддержки депутатского корпуса, например, инициативу «Школьная библиотека».

Иван Воронцов отметил, что книга — это не только идеология, но и интеллектуальный труд, обогащающий человека и способствующий его духовному развитию. Он подчеркнул важность поддержки местных писателей и творческих людей, объединенных региональным Союзом писателей.

«Со своей стороны, городская Дума готова оказать всестороннее содействие. В ближайшее время будет готовиться соглашение о сотрудничестве, которое определит конкретные шаги и вектор совместного плана действий», — подытожил Иван Александрович.

Встреча прошла на фоне активной культурной повестки региона. Напомним, 2026 год в Архангельской области объявлен Годом культуры Русского Севера . Инициатива Общественной палаты региона была поддержана губернатором Александром Цыбульским и направлена на сохранение традиций, системную поддержку мастеров и исследователей, укрепление межпоколенческих связей и вовлечение молодежи в осмысление культурного наследия Поморья .

Кроме того, в конце 2025 года стало известно, что десять культурных инициатив Архангельской области получили президентские гранты на общую сумму более 19 млн рублей. Среди поддержанных проектов — «Литераторы Севера. Курс на вдохновение», направленный на популяризацию северного литературного наследия и поддержку самодеятельных авторов.

04 март 16:26 | : Будни

