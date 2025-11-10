Новобранцы пришли на "Севмаш"

70 молодых специалистов-призывников принесли присягу и начнут работу в цехах северодвинского предприятия. Подробности у издания «Регион 29».

- В Северодвинске 70 военнослужащих новобранцев шестнадцатого набора научно-производственной роты (НПР) приняли военную присягу. Церемония прошла в учебном центре подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра ВМФ. После этого молодые люди приступят к службе на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации «Севмаш».

Все призывники — выпускники техникумов и вузов по кораблестроительным специальностям. В ходе службы они будут работать на предприятии по своим профессиям: сборщиками, сварщиками, токарями, монтажниками и инженерами в стапельных, механических цехах и других подразделениях «Севмаша».

Перед принятием присяги военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, изучили уставы, основы безопасности и другие необходимые дисциплины. Распорядок дня для матросов сформирован с учетом производственного графика предприятия, что позволяет совмещать выполнение воинского долга с профессиональной деятельностью.

Напомним, научно-производственная рота на «Севмаше» была создана по указу Президента РФ и функционирует с июля 2018 года. Это первое и самое крупное подразделение такого рода в судостроительной отрасли России, позволяющее использовать навыки молодых специалистов в интересах обороны страны непосредственно на производстве.