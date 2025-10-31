Священник занял пост в Архангельсой воспитательной колонии

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) введена должность помощника начальника учреждения по работе с верующими.

Согласно Указу Митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия «О назначении священника для Архангельской ВК», помощником начальника АВК стал иерей Андрей Чернушенко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Григоровская Холмогорского района.

Основная цель введения новой должности в воспитательной колонии - способствовать формированию у подростков духовно-нравственных эталонов, а также эффективно проводить профилактику, в том числе экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних.

Также иерей Андрей Чернушенко будет регулярно проводить индивидуальные и групповые беседы на нравственные темы, затрагивающие вопросы семьи, брака, ответственности и ценностей. В храме, расположенном на территории учреждения, будут совершаться религиозные обряды и таинства, такие как литургии, исповедь, крещение, что позволит верующим воспитанникам соблюдать религиозные традиции и находить духовную поддержку.