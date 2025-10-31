В Архангельской области усиленный контроль на дорогах за три дня выявил сотни нарушений

С 31 января по 2 февраля 2026 года на территории Архангельской области полиция работала в усиленном режиме для обеспечения безопасности дорожного движения. Было увеличено количество экипажей ДПС, а также усилен контроль за соблюдением ПДД, особенно в части скоростного режима, обгона и перевозки пассажиров. Особое внимание уделялось пресечению управления транспортом в состоянии опьянения.

За три дня оперативных мероприятий на дорогах региона зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб и один получил травмы. Всего выявлено 739 нарушений ПДД. Задержаны 33 водителя, находившиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также установлены 32 автолюбителя, управлявших транспортом без права управления.

Как напоминают в полиции, основными причинами аварий остаются превышение скорости, нарушение правил обгона, утомление водителя и вождение в нетрезвом виде.

Внимание водителям!