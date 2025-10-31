Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области усиленный контроль на дорогах за три дня выявил сотни нарушений

С 31 января по 2 февраля 2026 года на территории Архангельской области полиция работала в усиленном режиме для обеспечения безопасности дорожного движения. Было увеличено количество экипажей ДПС, а также усилен контроль за соблюдением ПДД, особенно в части скоростного режима, обгона и перевозки пассажиров. Особое внимание уделялось пресечению управления транспортом в состоянии опьянения.

За три дня оперативных мероприятий на дорогах региона зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб и один получил травмы. Всего выявлено 739 нарушений ПДД. Задержаны 33 водителя, находившиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также установлены 32 автолюбителя, управлявших транспортом без права управления.

Как напоминают в полиции, основными причинами аварий остаются превышение скорости, нарушение правил обгона, утомление водителя и вождение в нетрезвом виде.

Внимание водителям!

  • Выбирайте безопасную скорость и убедитесь в безопасности маневра при обгоне.

  • Отдыхайте при первых признаках утомления.

  • Помните: управление автомобилем в состоянии опьянения запрещено и влечет уголовную ответственность. В случае гибели людей в ДТП по вине нетрезвого водителя максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.











03 февраль 13:33 | : Будни

Главные новости


Суп... есть суп
Битва за детские умы, или Кино под надзором

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (24)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20