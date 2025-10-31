Мэр Архангельска поздравил с юбилеем легендарного педагога Александра Рая

Глава Архангельска Дмитрий Морев сегодня посетил школу №22, чтобы лично поздравить с 70-летием Заслуженного учителя России, лауреата общественной награды «Достояние Севера» Александра Изентеевича Рая. Встреча с юбиляром прошла в его привычной обстановке — у школьной доски.

Педагогический стаж Александра Рая составляет почти полвека, и все эти годы он преподает физику в одной школе. Его уникальный подход сочетает фундаментальные знания с искренней душевностью. Так, свой юбилейный урок он начал с песни под гитару, а затем провел для учеников научное шоу, собрав из простых скрепок детектор радиоволн.

Результаты его работы впечатляют: средний балл выпускников на ЕГЭ по физике стабильно превышает 70, ученики становятся призерами олимпиад, а около 90% выбирают для поступления инженерные специальности. Для самого педагога на первом месте всегда стоит личность ребенка. Помимо уроков, он ходит с классами в походы, поет у костра и поддерживает учеников в сложных ситуациях.

«Имя Александра Изентеевича знает весь Архангельск. За его душевностью стоят блестящие результаты: его выпускники — это будущие специалисты, которые будут развивать наш город и страну. Такие люди — настоящая гордость Архангельска», — отметил в своем поздравлении мэр Дмитрий Морев.

Глава города пожелал юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых открытий вместе с учениками.