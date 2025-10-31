Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мэр Архангельска поздравил с юбилеем легендарного педагога Александра Рая

Глава Архангельска Дмитрий Морев сегодня посетил школу №22, чтобы лично поздравить с 70-летием Заслуженного учителя России, лауреата общественной награды «Достояние Севера» Александра Изентеевича Рая. Встреча с юбиляром прошла в его привычной обстановке — у школьной доски.

Педагогический стаж Александра Рая составляет почти полвека, и все эти годы он преподает физику в одной школе. Его уникальный подход сочетает фундаментальные знания с искренней душевностью. Так, свой юбилейный урок он начал с песни под гитару, а затем провел для учеников научное шоу, собрав из простых скрепок детектор радиоволн.

Результаты его работы впечатляют: средний балл выпускников на ЕГЭ по физике стабильно превышает 70, ученики становятся призерами олимпиад, а около 90% выбирают для поступления инженерные специальности. Для самого педагога на первом месте всегда стоит личность ребенка. Помимо уроков, он ходит с классами в походы, поет у костра и поддерживает учеников в сложных ситуациях.

«Имя Александра Изентеевича знает весь Архангельск. За его душевностью стоят блестящие результаты: его выпускники — это будущие специалисты, которые будут развивать наш город и страну. Такие люди — настоящая гордость Архангельска», — отметил в своем поздравлении мэр Дмитрий Морев.

Глава города пожелал юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых открытий вместе с учениками.











03 февраль 13:25 | : Будни

Главные новости


Суп... есть суп
Битва за детские умы, или Кино под надзором

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (24)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20