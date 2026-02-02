Каждая вторая компания в России делает ставку на переобучение своих сотрудников

В 2026 году большинство российских компаний продолжат инвестировать в обучение персонала, однако бюджеты на эти цели станут скромнее. Таковы данные исследования сервиса SuperJob, проведённого в январе среди кадровых служб 1000 предприятий из всех регионов страны.

Бюджеты на обучение: рост сменила осторожность

Почти шесть из десяти организаций (59%) заложили в план расходы на развитие персонала на текущий год. Для сравнения, годом ранее таких компаний было 66%. Только 37% респондентов сообщили об увеличении этих бюджетов, 35% сохранили их на прежнем уровне, а 12% — сократили.

Эксперты связывают эту тенденцию с общей оптимизацией расходов на фоне сдержанного найма: в 2025 году число вакансий на рынке сократилось на 12%.

Главный тренд: развитие своих кадров

Несмотря на сокращение бюджетов, стратегия развития внутренних ресурсов становится ключевой. Каждый второй работодатель (50%) заявил, что в приоритете — обучать и переучивать действующих сотрудников. Найм готовых специалистов со стороны остаётся в фокусе лишь у трёх из десяти компаний (30%).

«Мы наблюдаем спад объёмов корпоративного обучения после пика его популярности. Однако бизнес не отказывается от этой практики, а становится более прагматичным: в условиях экономии предпочтение отдаётся точечному развитию уже работающей команды, а не активному внешнему найму», — комментируют аналитики SuperJob.

Таким образом, тренд 2026 года — рациональные инвестиции в человеческий капитал с акцентом на максимальное использование внутреннего потенциала компаний.

*Опрос проведён 12—29 января 2026 года среди 1000 представителей HR-служб из 196 населённых пунктов РФ.*