Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каждая вторая компания в России делает ставку на переобучение своих сотрудников

В 2026 году большинство российских компаний продолжат инвестировать в обучение персонала, однако бюджеты на эти цели станут скромнее. Таковы данные исследования сервиса SuperJob, проведённого в январе среди кадровых служб 1000 предприятий из всех регионов страны.

Бюджеты на обучение: рост сменила осторожность
Почти шесть из десяти организаций (59%) заложили в план расходы на развитие персонала на текущий год. Для сравнения, годом ранее таких компаний было 66%. Только 37% респондентов сообщили об увеличении этих бюджетов, 35% сохранили их на прежнем уровне, а 12% — сократили.

Эксперты связывают эту тенденцию с общей оптимизацией расходов на фоне сдержанного найма: в 2025 году число вакансий на рынке сократилось на 12%.

Главный тренд: развитие своих кадров
Несмотря на сокращение бюджетов, стратегия развития внутренних ресурсов становится ключевой. Каждый второй работодатель (50%) заявил, что в приоритете — обучать и переучивать действующих сотрудников. Найм готовых специалистов со стороны остаётся в фокусе лишь у трёх из десяти компаний (30%).

«Мы наблюдаем спад объёмов корпоративного обучения после пика его популярности. Однако бизнес не отказывается от этой практики, а становится более прагматичным: в условиях экономии предпочтение отдаётся точечному развитию уже работающей команды, а не активному внешнему найму», — комментируют аналитики SuperJob.

Таким образом, тренд 2026 года — рациональные инвестиции в человеческий капитал с акцентом на максимальное использование внутреннего потенциала компаний.

*Опрос проведён 12—29 января 2026 года среди 1000 представителей HR-служб из 196 населённых пунктов РФ.*











02 февраль 14:35 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (15)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20