При поддержке Фонда президентских грантов в Поморье реализуют 7 проектов

Инициативы будут реализованы в 2026 году, они направлены на развитие и поддержку молодежи. Общая сумма привлеченных средств превысила 7 млн рублей, сообщает Регион29.

— Это инициативы самых разных направлений: от креативных индустрий и научных исследований до патриотического воспитания и социальной адаптации, — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Одним из проектов станет «Креативная молодежь Поморья»: он охватит молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Инициатива включает два направления: «Лабораторию контента», где участники будут осваивать видео, фотографию, дизайн и создавать собственные медиапроекты, и «Лабораторию креативных проектов» — акселератор идей, в рамках которого участники подготовят заявки для участия в конкурсе «Росмолодежь.Гранты».

Еще один важный проект патриотической направленности реализуют в Вельском округе — «Мир Вашему Дому» вовлечет молодежь в поисковые экспедиции. Участники также проведут архивную работу по оцифровке документов времен Великой Отечественной войны и создадут выставки под открытым небом с участием ветеранов СВО и волонтеров.