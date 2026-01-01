Заместитель премьер-министра Татарстана прибыл в Архангельск для обсуждения совместных проектов

С рабочим визитом в столицу Поморья прибыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В ходе встречи с городским руководством обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и реализация совместных проектов.

"Важную роль в укреплении межнациональных связей в Архангельске играет активность местной татарской общины. Многие годы её возглавляет заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин. Благодаря его деятельности в городе ежегодно проводится традиционный татарский праздник Сабантуй, знакомящий жителей с культурой одного из крупнейших народов России", - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В рамках визита в Архангельске запланированы два ключевых мероприятия: окружное собрание с представителями татарских общественных организаций Северо-Запада и большой праздничный концерт в Ломоносовском Дворце культуры. В нём примут участие заслуженные артисты Татарстана и творческие коллективы Архангельска.

Эти события станут частью программы Года единства народов России и Года культуры Русского Севера, подчеркивая важность культурного диалога и взаимного обогащения традиций.