Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заместитель премьер-министра Татарстана прибыл в Архангельск для обсуждения совместных проектов

С рабочим визитом в столицу Поморья прибыл заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В ходе встречи с городским руководством обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и реализация совместных проектов.

"Важную роль в укреплении межнациональных связей в Архангельске играет активность местной татарской общины. Многие годы её возглавляет заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин. Благодаря его деятельности в городе ежегодно проводится традиционный татарский праздник Сабантуй, знакомящий жителей с культурой одного из крупнейших народов России", - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В рамках визита в Архангельске запланированы два ключевых мероприятия: окружное собрание с представителями татарских общественных организаций Северо-Запада и большой праздничный концерт в Ломоносовском Дворце культуры. В нём примут участие заслуженные артисты Татарстана и творческие коллективы Архангельска.

Эти события станут частью программы Года единства народов России и Года культуры Русского Севера, подчеркивая важность культурного диалога и взаимного обогащения традиций.











30 январь 12:40 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (330)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20