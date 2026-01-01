Вверх
Врачи Сеченовского Университета помогают вернуть обоняние после COVID-19 с помощью «тренажёра для носа»

Специалисты Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета разработали и исследуют новый метод помощи пациентам с долгосрочной потерей обоняния после перенесённого ковида. Для многих из них стандартное лечение лекарствами оказывается неэффективным.

В основе метода — обонятельный тренинг, но не тот, что пациенты проводят самостоятельно дома. Российские врачи усовершенствовали подход, используя автоматизированный программно-аппаратный комплекс. Это устройство в определённом порядке подаёт пациенту различные запахи, превращая процесс в своеобразную «игру». В течение 45-минутного сеанса, который проходит под постоянным контролем врача, человек выполняет упражнения на распознавание и различение ароматов.

«Основное преимущество — это контроль. Специалист, как тренер в зале, следит за правильностью выполнения. Это гарантирует соблюдение алгоритма, чего часто не хватает при домашних тренировках», — объясняет Гая Лебедева, врач-отоларинголог, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета.

Для объективной оценки прогресса во время тренинга врачи проводят электроэнцефалографию (ЭЭГ). Это позволяет увидеть изменения в работе головного мозга в реальном времени, а не полагаться только на субъективные ощущения пациента. «На ЭЭГ мы видим паттерны, например, изменения ритмов, которые показывают вовлечённость мозга в процесс. Это напрямую влияет на результат», — отмечает Лебедева.

Потеря обоняния серьёзно влияет на качество жизни и психическое состояние. У многих пациентов развиваются тревожность и депрессия. В клинику часто обращаются люди с компульсивными расстройствами — они бесконечно нюхают бытовую химию, пытаясь что-то почувствовать, что создаёт прямую угрозу их здоровью. Для тех, чья профессия связана с обонянием (парфюмеры, дегустаторы), это состояние может становиться критическим.

«На сегодняшний день для постковидной потери обоняния нет ни действенных лекарств, ни хирургических методов. Обонятельный тренинг — единственный способ начать путь к восстановлению. Наши предварительные данные обнадёживают: улучшения у пациентов отмечаются уже с седьмого сеанса, что значительно быстрее классической схемы», — подводит итог Валерий Свистушкин, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета.

Исследование проводится совместно со Сколковским институтом науки и технологий при поддержке гранта Российского научного фонда.

29 январь 16:42 | : Будни

