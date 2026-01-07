Вверх
Архангельск готов стать участником всероссийского автопробега ветеранов-моряков

В Архангельской городской Думе обсудили инициативу о проведении в столице Поморья автопробега морских офицеров-ветеранов под флагом Главнокомандующего ВМФ России. Предложение было представлено председателем общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолием Бутко. Оно исходит от Адмиралтейского координационного совета при ГК ВМФ России и предполагает включение Архангельска в традиционную акцию, охватывающую города-герои и города воинской славы.

«Отрадно, что эта акция может состояться в год празднования 330-летия Российского флота и пройти в Архангельске — первом морском порту России. Она имеет большое значение для патриотического воспитания и укрепления связи поколений», — подчеркнул Анатолий Бутко. Он отметил, что в прошлом году аналогичные автопробеги прошли в 16 городах России и Белоруссии.

В случае реализации инициативы, визит делегации ветеранов ВМФ в Архангельск планируется на начало июня. Офицеры смогут принять участие в ключевых праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Северного флота и Дню России. Также в программу визита войдет возложение венков к военным мемориалам.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов выразил поддержку данной инициативе: «Мы готовы оказать содействие в организации этого значимого мероприятия. Уверен, что автопробег станет ярким событием для жителей Архангельска и послужит укреплению патриотического духа».

Заместитель главы города Александр Мащалгин также отметил важность предстоящего события: «Приезд такой представительной делегации морских офицеров-ветеранов – это большая честь для Архангельска. Мы видим в этом возможность не только для горожан прикоснуться к славной истории флота, но и для самих офицеров лучше узнать наш регион, его историю и культуру».

Поскольку маршрут автопробега может охватить не только Архангельск, но и другие муниципалитеты области, участники обсуждения затронули вопрос о привлечении поддержки региональных властей. Анатолий Бутко подчеркнул, что взаимодействие на областном уровне позволит обеспечить более масштабное и организованное проведение акции.

«Участие группы офицеров-ветеранов ВМФ в знаковых мероприятиях июня, знакомство с городами региона, историей и культурой Севера окажут положительное влияние на историческую, культурную и туристическую привлекательность Архангельской области», — резюмировал Анатолий Бутко.

29 январь 10:00 | : Будни

