Осторожно: Крещенские купания

Завтра, 19 января, наступает христианский праздник Крещения и сопутствующие ему купания в проруби.

Но, прежде чем мужественно окунуться в ледяную иордань, стоит спросить у своего организма – готов ли он к таким испытаниям.

Практические советы от Ульяны Владимировны Маховой, ассистента кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

  • С какими состояниями здоровья противопоказано окунаться в прорубь?

Любые заболевания в острый период.
 Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ишемическая болезнь, последствия инфаркта/инсульта — стресс ледяной водой повышает риск резкого скачка давления, что может быть причиной инфаркта, инсульта).
 Хронические воспалительные процессы: гастрит, язва, панкреатит, артриты, бронхиальная астма (холод провоцирует обострение).

  • К чему приведет игнорирование этих запретов?

Опасность игнорирования противопоказаний как результат приводят к: внезапной остановки сердца или дыхания, инфаркту, инсульту, обострение хронических болезней, тяжелое переохлаждение, судороги, утопление.
 Обязательно перед погружением в прорубь необходимо проконсультироваться с врачом (терапевтом).

  • Как правильно подготовится к окунанию? 
  1. Начать закаливание (контрастный душ) за несколько месяцев, лучше с лета.
     2. Регулярно заниматься спортом для повышения выносливости.
     3. Соблюдать сбалансированную диету для поддержки иммунитета.
     После купания немедленно согреться: вытереться насухо, надеть сухую одежду, выпить тёплый напиток.

И о меню

Уже сегодня вечером, 18 января, принято соблюдать строгий пост. На ужин подают так называемую «голодную кутью» — блюдо из пшеницы или риса, сваренное без масла и приправленное медом. Кутья символизирует надежду на воскресение души и вечную жизнь. Кроме того, на столе могут присутствовать другие постные блюда, такие как овощные салаты, соленья и вареные овощи.

Одним из главных символов Крещения является освященная вода. Ее набирают в церкви утром 19 января и хранят весь год. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами и помогает бороться с болезнями. Многие верующие пьют ее натощак каждое утро для укрепления здоровья и духовного очищения.

На следующий день после поста наступает сам праздник, и на стол выставляются разнообразные угощения. 

Пироги

 Пироги занимают особое место на праздничном столе. Они могут быть с разными начинками: мясной, рыбной, грибной или овощной. Также популярны сладкие пироги с яблоками, ягодами или творогом. Пирог считается символом изобилия и достатка в доме.

Щи

Традиционное русское блюдо — щи — тоже часто присутствует на праздничном столе. Щи готовятся на мясном бульоне с капустой, картофелем и другими овощами. Это сытное и согревающее блюдо идеально подходит для зимнего праздника.

Блины

 Блины — еще одно традиционное блюдо русской кухни. Их готовят с различными начинками: сметаной, медом, икрой или рыбой. Блины символизируют солнце и тепло, что особенно актуально в холодное зимнее время.

Рыба

Поскольку Крещение приходится на период Рождественского поста, мясо обычно не употребляется. Вместо этого на столе часто бывает рыба. Она может быть приготовлена разными способами: жареная, запеченная, тушеная или вареная. Рыбу считают символом чистоты и святости.

Каша

Каша — символ плодородия и богатства. Обычно на Крещение готовят гречневую кашу с маслом или молоком. Она символизирует здоровье и благополучие семьи.

Медовые пряники

Медовые пряники — сладкое угощение, которое также часто встречается на праздничном столе. Пряники могут быть разных форм и размеров, украшенные глазурью или орехами. Они символизируют радость и счастье.

Кулинарные традиции Крещения отражают глубокий духовный смысл праздника и подчеркивают важность семейных ценностей. Блюда, которые готовят на этот день, символизируют чистоту, изобилие и благополучие. Каждый рецепт передается из поколения в поколение, сохраняя связь с предками и укрепляя семейные узы.

18 январь 10:00 | : Будни

