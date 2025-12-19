Начальником Котласской транспортной полиции назначен офицер с пронзительным взглядом

Приказом начальника Управления на транспорте МВД России по Северо –Западному округу подполковник полиции Андрей Викторович Плотников назначен на должность начальника Котласского линейного отдела МВД России на транспорте.

Андрей Викторович родился 19 июля 1989 года в городе Коряжма Архангельской области. В 2011 году окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

С 2011 года проходил службу в должности оперуполномоченного ЭБиПК. С 2021 года работал на различных должностях начальствующего состава.

За период несения службы неоднократно награждался различными ведомственными видами поощрений.