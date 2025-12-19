Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальником Котласской транспортной полиции назначен офицер с пронзительным взглядом

Приказом начальника Управления на транспорте МВД России по Северо –Западному округу подполковник полиции Андрей Викторович Плотников назначен на должность начальника Котласского линейного отдела МВД России на транспорте. 

Андрей Викторович родился 19 июля 1989 года в городе Коряжма Архангельской области. В 2011 году окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России. 

С 2011 года проходил службу в должности оперуполномоченного ЭБиПК. С 2021 года работал на различных должностях начальствующего состава. 

За период несения службы неоднократно награждался различными ведомственными видами поощрений.

13 январь 11:28 | : Будни

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (88)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20